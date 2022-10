Kaja Juvan, Tamara Zidanšek in soigralke merijo pod vrh

Dobri trije tedni so ostali do enega najpomembnejših dvobojev slovenske ženske teniške reprezentance v zadnjem desetletju. Izbranke kapetana Andreja Kraševca bodo 11. in 12. novembra v Velenju gostile Kitajsko v polfinalnem dvoboju kvalifikacij za nastop na zaključnem turnirju svetovne skupine pokala Billie Jean King.

Slovenija se je aprila v Turčiji po dolgem obdobju prebila iz evroafriške skupine tekmovanja, ki se je nekoč imenovalo pokal Federacij oziroma pokal Fed, zdaj pa nosi ime ene od največjih legend svetovnega tenisa, Američanke Billie Jean King. V svetovni skupini jo prva naloga čaka v Beli dvorani v Velenju, dvoboj pa bo prva od dveh stopničk na poti do zaključnega turnirja svetovne skupine pokala BJK, ki bo letos v Glasgowu in na katerem nastopa dvanajst najboljših reprezentanc na svetu.

Kraševec meri med elitno dvanajsterico

Kapetan Andrej Kraševec, ki bo lahko računal na vse najboljše slovenske igralke, ne skriva ambicij, da bi Slovenija nekoč igrala med omenjeno dvanajsterico, zaveda pa se, kako težko je doseči ta cilj. »Stremeti moramo k najvišjim ciljem, saj imamo dovolj kvalitetne igralke za ta nivo tekmovanja, jasno pa je, da se nam mora marsikaj pravilno sestaviti. Cel kup veliko močnejših reprezentanc se vrsto let bori, da pridejo do zaključnega turnirja,« pravi Kraševec.

»Imeli smo srečo na žrebu, da bomo igrali pred domačo publiko in da si lahko izberemo podlago, ki najbolj ustreza našim tekmovalkam. Veseli me hkrati, da tako Kaja Juvan kot Tamara Zidanšek v zadnjem obdobju igrata dobro, o kakovosti Andreje Klepač med pari pa ne gre izgubljati besed. Morda bodo prav dvojice odločale o zmagovalcu,« je na novinarski konferenci dejal slovenski kapetan.

Andrej Kraševec, Kaja Juvan in Gregor Krušič med predstavitvijo priprav na dvoboj s Kitajsko. FOTO: Jože Suhadolnik

Barve Slovenije bodo zastopale Kaja Juvan (88.), Tamara Zidanšek (91.), Andreja Klepač (30. med dvojicami), Pia Lovrič (511.) in Živa Falkner (547.), na drugi strani pa bo tudi Kitajska nastopila z vsemi svojimi najboljšimi igralkami. Vseh pet je na lestvici WTA uvrščenih višje od najboljše Slovenke.

»Ni dvoma, da so Kitajke favoritinje, vendar v ženskem tenisu uvrstitve na lestvici niso edini pokazatelj kakovosti. To je še posebej vidno na ekipnih tekmovanjih, kjer veliko vlogo igra timski duh, priprava na tekmeca in nenazadnje podlaga, na kateri se igra. Pesek je zagotovo naša prednost,« pravi Kaja Juvan, ki je čas po turnirju v Portorožu namenila treningom in pripravi na reprezentančni nastop oziroma na naslednjo sezono.

Zares se bo začelo v prvi polovici novembra

»Zame je igranje za Slovenijo velika čast, še posebej v taki zasedbi, kot jo imamo. V ekipi vlada sproščeno, zabavno vzdušje, ki ga tenisačice skozi sezono pogrešamo, zato se jaz vsakič posebej veselim nastopa v državnem dresu. Zagotavljam, da bom v Velenju dala vse od sebe, da se Slovenije prebije stopničko bližje finalnemu turnirju svetovne skupine pokala BJK,« je dodala Juvanova.

Prva igralka Kitajske bo Qinwen Zheng, ki je trenutno 27. na lestvici WTA, druga je Xiyu Wang (51.), tretja Lin Zhu (69.), četrta in peta pa Xinyu Wang (78.), ki je hkrati 93. na razpredelnici parov, ter Yue Yuan (83.).

Dvoboj v Velenju, prvi v tem tekmovanju v Sloveniji po 2011, bo potekal v petek in soboto; 11. novembra z začetkom ob 15. uri sta na sporedu dva dvoboja posameznic, v soboto ob 12. uri pa je najprej na vrsti igra dvojic, nato pa še dve partiji posameznic. V Beli dvorani bo začasno nameščena tribuna za približno 1000 gledalcev.