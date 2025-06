Kaja Juvan naredila prvi korak h glavnemu turnirju v Wimbledonu

Kip za Murrayja

Organizatorji teniškega grand slama v Wimbledonu so sporočili, da bodo leta 2027 ob 150. obletnici tekmovanja razkrili kip dvakratnega zmagovalca Andyja Murrayja. Škot je v letih 2013 in 2016 slavil na sveti travi in prekinil 77 let dolg post brez britanskega zmagovalca v Wimbledonu.