Coco Gauff prvič zmagala na Roland-Garrosu

Američanka Coco Gauff je letošnja zmagovalka teniškega turnirja za grand slam v Parizu. Enaindvajsetletna Američanka je bila v velikem finalu odprtega prvenstva Francije z nagradnim skladom 28,176 milijona evrov boljša od Belorusinje Arine Sabalenka s 6:7 (5), 6:2 in 6:4.

Druga igralka na teniški lestvici WTA je dosegla drugo zmago na turnirjih za grand slam. Pred Roland-Garrosom je leta 2023 osvojila odprto prvenstvo ZDA v New Yorku. Gauffova je za zmago nad šest let starejšo tekmico iz Belorusije potrebovala dve uri in 38 minut.

Po velikem zmagoslavju je v žep pospravila ček v vrednosti 2,55 milijona evrov, osmoljenka finalnega obračuna, sicer trikratna zmagovalka turnirjev za grand slam (na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu je slavila v letih 2023 in 2024, na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku pa lani) pa se je morala zadovoljiti s 1,275 milijona evrov vredno denarno nagrado.

Pokal za zmagovalko. FOTO: Dimitar Dilkoff/AFP

To je bil prvi finalni obračun prve in druge igralke na svetu na turnirjih za grand slam po letu 2018, ko sta se na odprtem prvenstvu Avstralije pomerili Danka Caroline Wozniacki in Romunka Simona Halep.

Američanka je v Parizu dosegla jubilejno deseto turnirsko zmago. V prvem krogu letošnjega turnirja je premagala Avstralko Olivio Gadecki, v drugem in tretjem pa Čehinji Terezo Valentovo in Marie Bouzkovo. V osmini finala je bila boljša od Rusinje Jekaterine Aleksandrove, v četrtfinalu od rojakinje Madison Keys, v polfinalu pa od Francozinje Lois Boisson.

Enajsti medsebojni obračun med Američanko in Belorusinjo je sicer bolje odprla Sabalenka. V tretji in peti igri je odvzela servis tekmici in povedla s 4:1, nato pa se ji je zaustavilo. Začela je delati osnovnošolske teniške napake, njeno nezbrano igro pa je Američanka izkoristila in po dveh odvzetih začetnih udarcih izenačila na 4:4. V prelomnih trenutkih uvodnega niza sta Sabalenka in Gauffova v dveh poskusih zapravili prednost začetnega udarca, podaljšano igro pa je po pravi drami dobila Belorusinja s 7:5, čeravno je uvodoma zaostala z 0:3 in 1:4.

Sabalenka je za zmago v maratonskem prvem nizu potrebovala kar 77 minut, drugi pa je minil v absolutni prevladi njene tekmice iz ZDA, ki je po vsega 32 minutah gladko zmagala s 6:2. Tudi odločilen tretji niz se je začel po notah 21-letne igralke iz Delray Beacha na Floridi. V tretji igri je odvzela servis vse bolj živčni in nezbrani tekmici iz Belorusije, ki je na finalnem dvoboju naredila kar 70 neizsiljenih napak (Gauffova na drugi strani 30), ter povedla s 3:1. Sabalenka je nato z velikim naporom osvojila igro na svoj servis, v šesti pa naredila »rebreak« in izenačila na 3:3.

Neutolažljiva Arina Sabalenka FOTO: Alain Jocard/AFP

Ko je že kazalo, da se je Sabalenka znova našla na igrišču, pa se ji je vnovič zalomilo. Prva igralka na lestvici WTA in nosilka turnirja v Parizu je z brezglavo predstavo na svoj začetni udarec izgubila sedmo igro, Coco Gauff pa je s svojo mehkobo in natančno odmerjenimi udarci z osnovne črte povedla s 5:3. Belorusinja je nato znižala na 4:5, v deseti igri pa najprej na servis tekmice ubranila prvo zaključno žogo, pri drugi pa je bila nemočna, tako da na enajstem medsebojnem obračunu doživela šesti poraz proti Gauffovi.

Na odprtem prvenstvu Francije je najbolj uspešna Američanka Chris Evert s sedmimi zmagoslavji. Francozinja Suzanne Lenglen in Nemka Steffi Graf sta zmagali po šestkrat, Francozinja Adine Masson in Avstralka Margaret Court pa po petkrat.

Od aktivnih tekmovalk je najvišje na lestvici Poljakinja Iga Świątek s štirimi končnimi zmagami.

Slovenske teniške igralke se niso uvrstile v glavni del letošnjega turnirja. Kaja Juvan in Veronika Erjavec sta izpadli v zadnjem kvalifikacijskem krogu, Tamara Zidanšek pa v drugem krogu.