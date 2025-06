V oddaljeno Indijo po novi podvig

Potem ko se je slovenska ženska teniška reprezentanca uvrstila v novembrski del končnice za naslednjo sezono v svetovni skupini, ji žreb zdaj ni bil naklonjen. Igrala bo namreč na turnirju v oddaljeni Indiji, in sicer na odprtem štadionu s trdo podlago v Bengaluruju, z več kot 8 milijoni prebivalci tretjem najbolj naseljenem mestu v državi. Poleg naše ter domače reprezentance bo nastopila še Nizozemska, s katero se je Slovenija pomerila novembra lani v Velenju ter izgubila z 1:3. Edino posamično zmago je takrat prispevala Veronika Erjavec, in sicer proti favorizirani tekmici Arantxi Rus. S turnirja v Indiji se bo le prvouvrščena reprezentanca uvrstila v sklepne kvalifikacije, aprila 2026, za nastop na finalnem turnirju pokala Billie Jean King.

Slovenke so doslej največji uspeh dosegle leta 2023, ko so prvič nastopile na finalnem turnirju in takrat v Sevilli presenetile konkurenco z uvrstitvijo med štiri najboljše na svetu. Vodil jih je zvezni kapetan Andrej Kraševec, ki pa se je prav po omenjenem lanskem porazu z Nizozemsko po desetih letih poslovil od te vloge in zdaj deluje pri matičnem klubu v Domžalah. Izbrano vrsto je to pomlad na kvalifikacijskem turnirju v Litvi kot vršilec dolžnosti vodil Iztok Kukec, postavo za Indijo pa bo izbral novi zvezni kapetan, čigar ime še ni znano.

Veronika Erjavec je lani v Velenju dosegla edino slovensko zmago proti Nizozemski. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Novembra si bo vizume za sklepni pomladni krog poskusilo pridobiti 21 reprezentanc, ki bodo igrale na 7 turnirjih, poleg tega v omenjenem indijskem velemestu bodo teniške igralke tekmovale še v Montereyu (Meh), Gorzowu (Pol), Cordobi (Arg), Varaždinu (Hrv), Hobartu (Avt) ter Ismaningu pri Münchnu (Nem).