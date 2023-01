Letos se Avstralci spet klanjajo Novaku Đokoviću

V nadaljevanju preberite:

Odkar je Marat Safin v finalu odprtega prvenstva Avstralije 2005 premagal Lleytona Hewitta, je teniški turnir v Melbournu ponudil le štiri različne zmagovalce. Stan Wawrinka je osvojil lovoriko leta 2014, Rafael Nadal dvakrat (2009 in lani), Roger Federer petkrat (2004, 2006, 2007, 2017 in 2018), ob vseh drugih priložnostih pa Novak Đoković. Srbski zvezdnik je lani ostal brez priložnosti za deseti vzpon na prestol – avstralske oblasti so ga celo izgnale –, letos so ga pričakale z odprtimi rokami.

Pred ponedeljkovim začetkom glavnega dela uvodnega turnirja za grand slam v sezoni je pozabljen lanski škandal, ki je izbruhnil, ker Đoković ni imel dokazil o cepljenju proti koronavirusu. Avstralski mediji že lep čas pišejo o vrnitvi velikega junaka, ki bo med drugim lovil tudi številko 1 na svetovni lestvici ATP. Kakšna pot ga čaka do vrha in kakšna Nadala? S kakšnimi občutki Srb pričakuje začetek?