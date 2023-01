Zahtevno delo za Rafo Nadala, še zahtevnejše za Tamaro Zidanšek

Organizatorji prvega teniškega turnirja za veliki slam v sezoni, odprtega prvenstva Avstralije, so danes izžrebali pare prvega kroga. Najboljša slovenska igralka Tamara Zidanšek ni imela sreče pri žrebu, saj ji je ta že v prvem krogu namenil drugo nosilko, Tunizijko Ons Jabeur. Bolj srečna je bila Kaja Juvan. Juvan se bo v prvem krogu OP Avstralije, ki je na sporedu od 16. do 29. januarja v Melbournu, pomerila z eno od kvalifikantk oziroma srečnih poraženk.

Tudi Đoković dobil prvi izziv

Prva nosilka na turnirju, na katerem ne bo upokojenih zvezdnic Američanke Serene Williams ter tudi ne branilke naslova Avstralke Ashleigh Barty, je številka 1 ženskega tenisa Poljakinja Iga Swiatek. Ker zaradi nosečnosti manjka tudi dvakratna zmagovalka Melbourna Japonka Naomi Osaka, je skoraj gotovo, da bodo organizatorji na trofejo Daphne Akhurst zapisali ime.

Kaja Juvan FOTO: Jože Suhadolnik

Edini nekdanji zmagovalki Melbourna, ki sta ostali v žrebu, sta Američanka Sofia Kenin, ki je zmagala leta 2020, in Belorusinja Viktorija Azarenka, ki je slavila pred desetletjem. Swiatek je očitna favoritinja, saj je po upokojitvi Barty marca lani dominirala v ženskem tenisu. Enaindvajsetletnica je lani osvojila osme turnirjev in postala prva igralka po šestih letih, ki je osvojila dva turnirja za grand slam v isti sezoni - na Roland Garrosu in v New Yorku.

V moškem delu turnirja bo imel prvi nosilec Španec Rafael Nadal že v prvem krogu težkega tekmeca, saj se bo pomeril z Britancem Jackom Draperjem.

Rafael Nadal FOTO: William West/AFP

Morda prvi favorit za zmago Novak Đoković, ki se vrača v Avstralijo, potem ko so ga lani zaradi necepljenosti proti covidu-19 izgnali iz države, se bo za uvod pomeril proti Špancu Robertu Carballesu Baeni. Srbski zvezdnik, ki je četrti nosilec, bo svojo pot proti desetemu naslovu v Melbournu in rekordnemu 22. turnirju za grand slam začel proti igralcu, ki je na 75. mestu svetovne lestvice. Težko delo bo imel tudi nekdanji tretji igralec sveta. Avstrijcu Dominicu Thiemu je žreb v prvem krogu namenil petega nosilca, Rusa Andreja Rubljova.