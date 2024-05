»Hvala, City!«; bakle letele na igrišče, nato tudi nazaj na tribuno

Navijači Troyesa so si veliko obetali od lastniškega prihoda Cityjeve skupine (City Football Group), v kateri ima glavno vlogo jasno Manchester City, v njej pa je skupno kar 13 klubov, številka se iz sezone v sezono povečuje.

A v Troyesu se njihovi načrti niso izšli, klub je lani izpadel iz prve lige v ligue 2, letos pa jim grozi ekspresna pot v tretjeligaško druščino, pred izpadom jih lahko reši le še sanjski zaključek sezone.

Tako so navijači izgubili živce in prekinili prvenstveno tekmo proti Valenciennesu, ki je bila končana predčasno. Na igrišče so s tribun namreč deževale bakle, nekaj nogometašev Troyesa pa je v jezi zgrabilo bakle in jih prižgane zalučalo nazaj med navijače na tribuno.

Ti poteze niso sprejeli prav dobro, ob priotehničnem šovu pa so sarkastično vzklikali »Merci, City!«.