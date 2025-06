Med Novakom Đokovićem in novim rekordom stoji številka 1

V nadaljevanju preberite:

»Uživam na turnirjih za grand slam,« je po četrtfinalni zmagi proti Alexandru Zverevu povedal Đoković in nadaljeval: »Tu se popolnoma osredotočim in resnično dam vse od sebe.« Srb na letošnjih odprtih prvenstvih nastopa odlično. Drevi bo zaigral v 51. polfinalu turnirja za grand slam v karieri, svojem drugem v letošnji sezoni, potem ko je moral na odprtem prvenstvu v Avstraliji polfinalni obračun z Zverevom predati zaradi poškodbe mišice na levi nogi. Sledil je niz slabših rezultatov, na obeh turnirjih serije masters na peščeni podlagi, na katerih je zaigral, je izpadel v drugem krogu ter nato maja prekinil sodelovanje s trenerjem in nekdanjim teniškim igralcem Andyjem Murrayjem. Toda v Pariz je prišel z dobro popotnico, saj je slavil na turnirju v Ženevi, kjer je osvojil 100. naslov v karieri.