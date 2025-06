Đoković opravil z Zverevom, v polfinalu ga čaka 'izjemni' Sinner

Srbski teniški igralec Novak Đoković je v štirih nizih (4:6, 6:3, 6:2, 6:4) premagal tretjega nosilca odprtega prvenstva Francije Alexandra Zvereva. Z zmago si je zagotovil nastop v polfinalu, v katerem se bo pomeril s prvim igralcem sveta, Jannikom Sinnerjem.

Zverev je tekmo dobro otvoril in Đokoviću servis odvzel že v prvi igri prvega niza, a mu odvzem do konca tekme ni več uspel. Osemindvajsetletni Nemec je imel na tekmi tri priložnosti »break«, dve je Đoković ubranil. Zmagovalec 24 turnirjev za grand slam je po začetnem zaostanku hitro zamenjal lopar, nato pa tudi taktični pristop.

»Predvsem v zadnji igri je bila moja taktika, da sem igral le skrajšane žoge,« je spremembo v strategiji opisal Đoković. »V nekem trenutku sem začutil, da ga ne morem prebiti, zato sem ga poskušal spraviti do mreže. Poskušal sem tvegati s skrajšano žogo, servisom in volejem. To je bilo treba storiti.«

Po spremembi Đokovićeve strategije je Zverev, ki je sicer lovil uvrstitev v polfinale že peto zaporedno leto, dejal, da je imel občutek, da proti nasprotniku ne zna »osvojiti točke z osnovne črte«. Tudi po tekmi je Nemec pohvalil nasprotnika. »Mislim, da je trenutno nekoliko podcenjen, veliko ljudi ga je že odpisalo. Ampak letos je na OP Avstralije v četrtfinalu premagal Alcaraza, na OP Francije je premagal mene,« je dejal Zverev.

Oba igralca sta se spopadala tudi z močnim vetrom. »Morda se tega ne vidi po televiziji, toda veter je bil z ene strani zelo močan, kar ti da občutek, da moraš udariti dvakrat močneje,« je komentiral Srb. »Na tisti strani je bilo skoraj, kot da bi igral proti dvema igralcema.«

Po izgubljenem prvem nizu je 38-letnik dobil naslednje tri in se uvrstil v 51. polfinale na odprtih prvenstvih in trinajstega na OP Francije. Tam ga čaka Italijan SInner. s katerim sta v medsebojnih obračunih poravnana na štirih zmagah, toda prvi lopar sveta je dobil zadnje tri dvoboje.

»Jannik je v izjemni formi in zadnjih nekaj let je najboljši igralec ... zasluženo,« je polfinalnega nasprotnika pohvallil Đoković. »To bo seveda polfinale turnirja za grand slam proti prvemu igralcu sveta. Zato se bom potrudil po najboljših močeh, da naredim vse, kar je v moji moči, in da se bom izkazal tako dobro, kot sem se danes zvečer.«