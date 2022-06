Na sveti travi trije Slovenci, favorita Srb in Poljakinja

Teniški grand slam v Wimbledonu bo v primerjavi z letom 2021 precej osiromašen. Na njem zaradi sankcij britanskih oblasti ne bodo nastopili ruski in beloruski igralci, posledično pa združenji ATP in WTA ne bosta delili točk za obe lestvici. Glavni zvezdniki bodo Španec Rafael Nadal, Srb Novak Đoković in povratnica iz ZDA Serena Williams.

Zaradi ruske vojaške ofenzive na Ukrajino in posledičnih sankcij britanskih oblasti bodo morali tretji turnir velike četverice v sezoni izpustiti prvi igralec sveta Rus Daniil Medvedjev, ob njem pa med drugimi še rojaki Andrej Rubljov (8. na lestvici ATP), Karen Hačanov (22.), Aslan Karacev (43.) ter rojakinje Darija Kasatkina (13. na lestvici WTA), Veronika Kudermetova (22.), Jekaterina Aleksandrova (28.) ter od najboljših še Belorusinji Arina Sabalenka (6.) in Viktorija Azarenka (20.).

Rafael Nadal je bil na sveti travi najboljši leta 2008 in 2010. FOTO: Lewis Whyld/AFP

Čeprav se bo njihova odsotnost močno poznala, pa to ne bo vplivalo na lestvici ATP in WTA. Krovni organizaciji sta se namreč odločili, da za dosežke na turnirju, kjer zaradi odločitve organizatorjev ne bodo nastopili vsi najboljši, ne bosta delili točk, že pred časom pa izpostavili, da igralci ne bi smeli trpeti škode zaradi odločitev posameznikov na vodilnih položajih v državah, vpletenih v agresijo na Ukrajino.

Igralcem in igralkam na največjem turnirju na svetu tako ostaja boj za prestiž in zajeten kup zelencev. Denarni sklad bo namreč rekorden, znaša 40,35 milijona funtov oz. 47 milijonov evrov, kar je okoli 2,5 milijona evrov več kot leta 2019. Zmagovalca v posamičnih konkurencah bosta domov odnesla 2,34 milijona evrov, poraženca okoli pol manj.

Đoković, Nadal ali kdo drug?

Naslov v moški konkurenci brani Đoković, ki na sveto travo prihaja s skromno in nenavadno popotnico. Na lanskem odprtem prvenstvu ZDA je neuspešno naskakoval sezonski grand slam, v finalu ga je ugnal Medvedjev, na OP Avstralije v Melbournu pa ni smel igrati, saj so mu tamkajšnje oblasti preprečile nastop, ker ni bil cepljen in je predstavljal zdravstveno tveganje za prebivalce.

Iga Šwiatek igra v življenjski formi. FOTO: Susan Mullane/USA Today Sports

Nazadnje je na Rolandu Garrosu izgubil v četrtfinalu proti kasnejšemu zmagovalcu Nadalu. Pred Wimbledonom je 35-letni Beograjčan zanesljivo dobil le ekshibicijski obračun proti Kanadčanu Felixu Auger-Aliassimu. Podobno pot je imel do svete trave tudi Nadal, ki je prav tako dobil ekshibicijski obračun v Hurlinghamu, a je imel za razliko od Srba za sabo zgodovinski nastop v Parizu, kjer je osvojil svoj 22. grand slam v karieri ter se 20-kratnima zmagovalcema Đokoviću in Švicarju Rogerju Federerju, ta še vedno okreva po operaciji kolena, še dodatno odlepil.

Španec sicer zaradi težav s stopalom ne velja za glavnega favorita, a teniška javnost dvakratnega zmagovalca Wimbledona predvsem zaradi zmage na nedavnem Rolandu Garrosu ni kar tako odpisala.

Zagotovo bi bil med izpostavljenimi igralci tudi Nemec Alexander Zverev, a bo moral zaradi strganih vezi v gležnju iz polfinalnega obračuna v Parizu proti Nadalu še nekaj časa počivati. Od ostalih imen so tu še Grk Stefanos Tsitsipas, Španec Carlos Alcaraz, Poljak Hubert Hurkacz in finalist OP Francije Norvežan Casper Ruud. Na presenečenje upa kontroverzni Avstralec Nick Kyrgios, medtem ko britanska javnost upa na preblisk nekoliko načetega Andyja Murrayja. Močnega aduta v servisu ima Hrvat Marin Čilić.

Kaja Juvan se je pred Wimbledonom odločila zamenjati trenerja. FOTO: Jed Leicester/Reuters

Skriti adut za prekinitev vladavine Đokovića (6 zmag), Nadala (2), Federerja (8) in Murrayja (2), ti so dobili vseh zadnjih 18 Wimbledonov, je predvsem Italijan Matteo Berrettini. Lanski finalist Wimbledona se je po več kot dveh mesecih in pol počitka zaradi poškodbe vrnil prav na travnatih podlagah in osvojil tako turnir v Stuttgartu kot Queensu. Dobil je kar 20 od zadnjih 21 dvobojev na travi in hitro postaja specialist na najbolj specifični podlagi.

V moški konkurenci bo zaradi zaščitenega rankinga nastopil tudi edini Slovenec Aljaž Bedene. Slednji bo po uvrstitvi v tretji krog OP Francije, tam ga je ustavil Đoković, skušal ponoviti vsaj lanski nastop v tretjem krogu Wimbledona. Višje še ni posegel, v tretjem krogu pa je pot zaključil tudi leta 2017. Igral bo še med dvojicami skupaj s Korejcem Soonwoojem Kwonom.

Slovenki po presežek

Od Slovenk bosta v posamični konkurenci nastopili Tamara Zidanšek in Kaja Juvan. Zidanškova bo 20. nosilka, saj je ob zaključku prijav veljala lestvica izpred nekaj tednov, ko je bila Konjičanka še 25. igralka sveta. Zdaj zaseda 58. mesto, a bo imela zaradi statusa nosilke boljše možnosti na žrebu, ki bo na sporedu danes. Doslej na travi ni ravno blestela, v All England Clubu pa je le leta 2019 preskočila oviro v prvem krogu.

Tamara Zidanšek na travi še ni zablestela. FOTO: Glyn Kirk/AFP

Juvanova na lestvici zaseda 60. mesto, pred turnirjem v Wimbledonu pa se je razšla s trenerjem Philippom Dehaesom. Odslej ji bo pomagal slovenski strokovnjak Zoran Krajnc, ki je že pred kratkim postal del štaba 21-letne Ljubljančanke. Ta je doslej na sveti travi igrala dvakrat, lani pa je zabeležila nastop v tretjem krogu po zmagah nad kasnejšo olimpijsko prvakinjo iz Švice Belindo Benčić ter Francozinjo Claro Burel. Na poti do četrtega kroga jo je ustavila Američanka Coco Gauff.

Prav 18-letnica iz Atlante je na stavnicah zelo visoko med tistimi, ki bi lahko ogrozile vladavino Poljakinje Ige Šwiatek. Ta je v zadnjih mesecih nepremagljiva, nanizala je 35 zaporednih zmag, a trava ne velja za njeno najljubšo podlago. Gauffova tri leta starejše Poljakinje v finalu Rolanda Garrosa ni uspela ogroziti, za travo pa ima nekoliko bolj prilagojeno igro, čeprav višje kot do četrtega kroga v Wimbledonu tako kot Šwiatkova še ni posegla.

Veliko si od vrnitve na sveto travo obeta tudi Romunka Simona Halep. Zmagovalka Wimbledona pred tremi leti bo kot 16. nosilka predstavljala velik izziv za preostale v žrebu, v katerem bodo nevarne tudi Grkinja Maria Sakari, Čehinja Karolina Pliškova in Tunizijka Ons Jabeur, v kolikor bo pozdravila lažjo poškodbo.

Serena Williams se vrača po letu odsotnosti. FOTO: Toby Melville/ AFP

Na veliko sceno pa se vrača Serena Williams. Slednja bo kot že zadnjih pet sezon lovila rekordni 24. naslov na turnirjih za grand slam, s čimer bi se izenačila z Avstralko Margaret Court. Nastop mlajše od sester Williams je bil v Wimbledonu, kjer je slavila kar sedemkrat, dolgo vprašljiv.

Štiridesetletnica iz Seginawa je ta teden nastopala zgolj v dvojicah v Eastbournu, turnir posameznic pa bo zanjo velik preizkus pripravljenosti v lovu na tako izmuzljivi rekordni grand slam. Nazadnje je slavila leta 2017 na OP Avstralije, zadnje tri turnirje velike četverice pa je v celoti izpustila. Nastopila bo s posebnim povabilom organizatorjev, saj je padla na 1204. mesto na WTA.