Najstnica je bila premočna

Najboljša slovenska teniška igralka Kaja Juvan je na turnirju WTA v kanadskem Granbyju tako kot Tamara Zidanšek nastope končala že v prvem krogu. Sedmo nosilko turnirja z nagradnim skladom 251.750 ameriških dolarjev je izločila 17-letna domačinka Cadence Brace, sicer šele 646. igralka na svetovni lestvici.

Skoraj 600 mest slabše rangirana Braceova je bila od najboljše Slovenke, 70. igralke sveta, v prvem krogu pripravljalnega turnirja na zadnji grand slam sezone v New Yorku po uri in 33 minutah igre boljša s 7:5 in 6:3.