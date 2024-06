Novak Đoković je ob treh zjutraj ujel Rogerja Federerja

Srbski teniški as Novak Đoković se je po dvoboju, polnem preobratov, uvrstil v četrti krog odprtega prvenstva Francije v Parizu. Proti Lorenzu Musettiju je zaostajal z 1:2 v nizih, a nato okoli 3. ure zjutraj le ustavil mladega Italijana in slavil s 7:5, 6:7 (6), 2:6, 6:3, 6:0.

Prvi igralec sveta Đoković in branilec naslova v Parizu je dvoboj proti 30. nosilcu začel dobro in vodil s 7:5, 4:1, a se je 22-letnik iz Carrare vrnil in izsilil tretji niz. V njem je nato prevladoval, Đoković pa je nato za konec prihranil dovolj moči, dobil četrti niz ter v petem brez izgubljene igre dokončal preobrat.

To je bil najkasnejši konec dvoboja na Rolandu Garrosu doslej, saj se pred tem noben obračun ni končal po 1.25 ponoči, odkar so na igriščuih namestili reflektorje in začeli z večernimi dvoboji.

Začetek obračuna med Đokovićem in Musettijem se je zavlekel, potem ko so organizatorji z zunanjih igrišč, znova je namreč izvedbo motil dež, na osrednji stadion Philippe Chatrier prestavili obračun Bolgara Grigorja Dimitrova. Ta je slavil proti Belgijcu Zizouju Bergsu s 3:1 v nizih.

»O razporedu ne bi razpravljal. O tem imam svoje mnenje, ampak menim, da je dovolj lepih stvari, o katerih lahko govorim po tem dvoboju. Menim, da tako moja kot Lorenzova predstava pri tem izstopata,« je dejal 37-letni Beograjčan.

»Seveda bi lahko stvari potekale malce drugače. Vseeno je lepo ob 3. uri zjutraj dobiti dvoboj, če je ta zadnji na turnirju, ampak temu tokrat ni tako. Zato bom moral priklicati vse svoje mlade gene, da si opomorem kar najhitreje pred naslednjim dvobojem,« je še dodal Đoković.

Srbski as se je še drugič na Rolandu Garrosu vrnil proti Musettiju. Ta je pred tremi leti povedel celo z 2:0 v nizih, a nato ni imel odgovora za kasnejšega zmagovalca turnirja. Dvoboj je nato v petem nizu Italijan predal pri vodstvu Srba s 6:7 (7), 6:7 (2), 6:1, 6:0, 4:0.

Đoković, trikratni zmagovalec Rolanda Garrosa, je z današnjo zmago na večni lestvici po posamičnih uspehih na grand slamih dohitel Švicarja Rogerja Federerja. Oba imata po 369 zmag. Sedemintridesetletni Srb je ob tem izgubil 49 obračunov, Federer pa 60. Na tretjem mestu te lestvice je Španec Rafael Nadal s 314 zmagami.

Naslednji tekmec 24-kratnega zmagovalca turnirjev velike četverice bo Argentinec Francisco Cerundolo. Ta je v tretjem krogu nadigral Američana Tommyja Paula in slavil s 3:6, 6:3, 6:3, 6:2.

Okoli ene ure zjutraj je svoj dvoboj končal tudi lanski finalist Pariza Norvežan Casper Ruud. Ta je proti Tomasu Etcheverryju iz Argentine slavil s 6:4, 1:6, 6:2, 6:2. Za preboj v četrtfinale se bo pomeril z Američanom Taylorjem Fritzem.

Tudi 12. nosilec je tako kot Đoković za napredovanje potreboval pet nizov. Avstralca Thanasija Kokkinakisa je premagal s 6:3, 6:2, 6:7 (4), 5:7, 6:3 po treh urah in 50 minutah. Preostala para osmine finala v zgornji polovici žreba bosta Zverev – Rune ter De Minaur – Medvedjev.

Drugopostavljena v ženski konkurenci Belorusinja Arina Sabalenka je zanesljivo premagala tekmico v dveh nizih. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Slovo finalistke Melbourna

V ženski konkurenci sta po dveh nizih napredovali Kazahstanka Jelena Ribakina in Belorusinja Arina Sabalenka.

Četrtopostavljeno Ribakino v osmini finala čaka dvoboj proti Ukrajinki Jelini Svitolini, ki je zanesljivo ugnala Romunko Ano Bogdan s 7:5, 6:2. Sabalenka, na turnirju druga nosilka, pa se bo pomerila z Američanko Emmo Navarro. Ta je s 7:6 (5), 7:6 (3) ustavila rojakinjo Madison Keys.

Izpadla je finalistka OP Avstralije Zheng Qinwen s Kitajske, premagala jo je Rusinja Jelina Avanesjan s 3:6, 6:3, 7:6 (10:6). Ta se bo v osmini finala pomerila proti Italijanki Jasmine Paolini, ki je po treh nizih strla odpor nekdanje zmagovalke OP ZDA, Kanadčanke Biance Andreescu. Slavila je s 6:1, 3:6, 6:0.

Še tretjič v svoji karieri je v četrti krog turnirjev za grand slam napredovala mlada Rusinja Mira Andrejeva. Sedemnajstletnica je na svojem petem grand slamu Američanko Peyton Stearns premagala s 6:2, 6:1. Za preboj med najboljših osem se bo pomerila z edino preostalo francosko tekmovalko Varvaro Gračevo.

Rusinja, ki od junija lani nastopa za Francijo, je s 7:5, 6:3 premagala Romunko Irina-Camelio Begu.