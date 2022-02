Olimpijska zmagovalka ustavila Kajo Juvan

Po treh kvalifikacijskih zmagah in uspehu v 1. kolu glavnega turnirja je Kaja Juvan zaključila nastope na teniškem turnirju v Sankt Peterburgu z nagradnim skladom 768.680 dolarjev. Priznati je morala premoč 24. igralki na svetu, aktualni olimpijski prvakinji iz Tokia, Belindi Bencic iz Švice, ki je slavila s 6:1 in 7:6 (2).

To je bil drugi dvoboj Juvanove in Benciceve; prejšnjega v Wimbledonu 2021 je dobila Slovenka s 6:3, 6:3. Tokrat Juvanova ni imela pravih možnosti za uspeh. Švicarka (24) je prvi niz dobila po 29 minutah igre, v drugem pa je najprej znižala zaostanek na 2:4 in po 51 minutah dobila podaljšano igro s 7:2.

Ljubljančanka se bo prebila med stoterico

Ljubljančanka (21), ki je pred turnirjem zasedala 102. mesto na lestvici WTA, je bila v kvalifikacijah boljša od Rusinje Vitalije Djačenko s 6:1 in 6:4, nato od njene rojakinje Jekaterine Šalimove s 6:3 in 6:2, v zadnjem kolu pa še od Američanke Caty McNally s 6:4, 3:6 in 6:3. V prvem kolu glavnega turnirja je ugnala še Belgijko Alison Van Uytvanck (6:4, 4:6, 6:3). Z dobrimi predstavami v Sankt Peterburgu se bo Juvanova na novi lestvici WTA povzpela za približno deset mest.