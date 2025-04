Nadal ob prejemu nagrade Laureus iskreno o upokojitvi: Tenisa sploh ne pogrešam

Rafael Nadal, ena največjih ikon svetovnega tenisa, je ob prejemu prestižne nagrade Laureus za športno ikono v Madridu presenetil z iskrenimi izjavami o življenju po koncu kariere. Čeprav je bil ob slovesnem poklonu vidno ganjen, je 38-letni Španec za medije zatrdil, da niti malo ne pogreša igranja tenisa in ne obžaluje odločitve o upokojitvi, ki jo je sprejel lani, ko je spoznal, da njegovo telo preprosto ne zmore več vrhunskih naporov.

Na 25. podelitvi športnih nagrad Laureus, ki je potekala v madridski palači Cibeles, je bil eden vrhuncev prav poklon nagrade Nadalu. Postal je šele drugi športnik v zgodovini in prvi teniški igralec, ki je prejel posebno nagrado Laureus Sporting Icon Award.

Po predvajanju ganljivega videa z vrhunci njegove kariere in pohvalnih besedah oskarjevca Morgana Freemana je Nadal stopil na oder. »Nisem se pripravil na ta neverjeten trenutek,« je dejal v zahvalnem govoru in dodal: »Zahvaljujem se Akademiji Laureus... in svetu tenisa za vse, kar mi je dal v teh nepozabnih letih.«

Poslovil se je 19. novembra lani. FOTO: Thomas Coex/AFP

Kasneje pa je v pogovoru z novinarji postregel z izjavo, ki je mnoge presenetila. »Resnica je, da ne pogrešam tenisa. Nič. Sploh ga ne pogrešam,« je njegove besede, kot poroča poljska tiskovna agencija PAP, povzel francoski časnik Le Parisien.

Upokojitev zaradi telesa, ne naveličanosti

Zmagovalec 22 turnirjev za grand slam, vključno s rekordnimi 14 naslovi na pariškem pesku, je pojasnil, da razlog za konec kariere ni bila naveličanost ali pomanjkanje strasti do športa. »Ne, končal sem svojo kariero srečen in, če bi lahko, bi nadaljeval, ker sem oboževal to, kar sem počel, to je bila moja strast, in tako je bilo vse moje življenje,« je poudaril »peščeni kralj«. Odločitev je bila posledica spoznanja o fizičnih omejitvah: »Enostavno, ko ugotoviš, da fizično ne zmoreš več... skušaš zapreti to poglavje in to mi je uspelo.«

Pojasnil je, da je bila odločitev o koncu kariere leta 2024 premišljena. »Dolgo sem razmišljal o končni odločitvi, saj sem potreboval čas, da se prepričam, da je prava... Ko sem videl, da se moje telo ne bo opomoglo in vrnilo na raven, ki jo potrebujem, da bi še naprej užival v igri na igrišču, sem se odločil, da končam kariero.« Zatrdil je, da je s svojo izbiro povsem pomirjen.

Na pariškem pesku je osvojil rekordnih 14. naslovov. FOTO: Yves Herman/Reuters

Kljub temu pa ostaja povezan s tenisom. Potrdil je, da še vedno »spremlja tenis« in redno preverja rezultate, »kot vedno«. Športni svet pa se mu bo še naprej klanjal – organizatorji letošnjega odprtega prvenstva Francije v Parizu (Roland Garros) so že napovedali, da bodo Nadalu ob koncu prvega dne turnirja izkazali posebno čast.