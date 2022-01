Po kraji športnega copata aretirali zalezovalca teniške zvezde

Njen uspeh na OP ZDA jo je leta 2021 izstrelil med največje zvezde teniške karavane, a Emma Raducanu še vedno živi s starši na obrobju Londona. Tudi to ni ustavilo 35-letnega brezposelnega someščana, ki naj bi kar trikrat vstopil na posestvo Raducanujevih.

Gre za poročenega moškega, ki trdi, da je v 21-letnico zaljubljen, pustil ji je tudi več ljubezenskih sporočil in celo zemljevid, ki prikazuje, kako dolgo pot je prehodil do njenega domovanja. Decembra je okrasil drevo na vrtu hiše z božičnimi venci, medtem ko naj bi oče britanske teniške senzacije pogrešal športni copat, ki ga je moški ukradel, misleč, da pripada Raducanujevi.

Prav pri tem dejanju so ga uspele posneti varnostne kamere, kmalu so ga aretirali in privedli pred sodnika. Na sodišču v Bromleyju bodo februarja odločali o primerni kazni.