Poraz Hercogove na prvi oviri v Abu Dabiju

Najboljša slovenska teniška igralka Polona Hercog je novo sezono začela s porazom v prvem krogu turnirja WTA v Abu Dabiju.



Mariborčanka se je zoperstavila četrti nosilki, Belorusinji Arini Sabalenka, ter po uri in 47 minutah izgubila s 6:7 (5) in 2:6.



Polona Hercog je odlično začela dvoboj, že v uvodni igri odvzela servis nasprotnici in po sedmih igrah vodila s 5:2. Nato pa je sledil hud padec igre in Belorusinji je uspel povratek ter izenačitev na 6:6. V podaljšani igri je prvi točki osvojila Slovenka, naslednjih pet pa Belorusinja, ki je pri izidu 6:5 izkoristila svojo tretjo zaključno žogico.



Sabalenka je nato prevladovala v drugem nizu, v katerem je dobila prve štiri igre, osmi igri pa je brez izgubljene točke dokončno odločila zmagovalko. Na turnirju nastopata še dve Slovenki. Tamara Zidanšek bo danes igrala proti enajsti nosilki, Američanki Jennifer Brady, Andreja Klepač pa se bo v paru z Ukrajinko Marto Kostjuk med dvojicami pomerila s petima nosilkama, Japonkama Shuki Aoyama in Eno Shibahara.

Kavčič obstal na zadnji oviri

Blažu Kavčiču se v Antalyji ni uspelo uvrstiti na glavni del turnirja ATP z nagradnim skladom 300.000 evrov, potem ko je izpadel v zadnjem krogu kvalifikacij.



Za slovenskega predstavnika je bil na poslednji oviri usoden 12. nosilec kvalifikacij, Slovak Alex Molčan, ki je po 2 urah in 29 minutah zmagal z 1:6, 6:4 in 7:5.



V uvodnem nizu je bil Kavčič razred zase, saj je pri izidu 0:1 dobil naslednjih šest iger za prepričljivo zmago. V drugem delu je slovenski igralec izgubil dve servisni igri, Slovak pa je pri zaostanku s 3:4 dobil preostale tri igre.



V odločilnem nizu je Kavčič dobro začel, vodil s 4:2 in 5:3, vendar pa ni mogel uspešno zaključiti dvoboja. V naslednjih štirih igrah je dvakrat izgubil servis in se moral posloviti od turnirja.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: