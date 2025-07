Ruska Američanka si želi lep konec pravljice

V finalu tretjega grand slama sezone se bosta v Wimbledonu pomerili Poljakinja Iga Šwiatek in Američanka ruskih korenin Amanda Anisimova. Obe bosta prvič igrali v finalu na sveti travi. Več izkušenj z največjih štirih turnirjev ima poljska teniška zvezdnica, ki se bo borila za šesto lovoriko, Anisimova pa bo sploh prvič igrala za zmago na grand slamih.

Štiriindvajsetletna Šwiatkoiva letos uživa v svoji najboljši sezoni na travnati površini. Še nikoli ni zabeležila toliko zmag, obenem pa v Wimbledonu do letos nikoli ni prišla dlje kot do četrtfinala (2023). Zdaj je preskočila še dve stopnički več in bo glede na letošnje slabše izide na njeni najljubši peščeni podlagi kar malce nenadejano igrala v finalu travnatega Wimbledona. Doslej je štirikrat slavila na OP Francije, enkrat je bila še najboljša na OP ZDA.

Iga Šwiatek se je prvič uvrstila v wimbledonski finale. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Po prepričljivi zmagi v polfinalu proti Švicarki Belindi Benčič (6:2, 6:0) se bo za naslov pomerila proti Anisimovi, s katero se doslej še ni igrala. Triindvajsetletna Američanka je imela v polfinalu precej več dela, a je v treh nizih po tesnem obračunu ugnala prvo nosilko Belorusinjo Arino Sabalenka.

Anisimova je nase še najbolj opozorila v najstniških letih, ko je na Rolandu Garrosu kot 17-letnica igrala v polfinalu. Odtlej je le še enkrat igrala v četrtfinalu turnirjev velike četverice, prav v Wimbledonu 2022.

Na sveti travi je letos zablestela v polnem sijaju in predvsem v polfinalu prikazala zrelo igro v ključnih trenutkih. Nekaj podobnega bo potrebovala tudi proti leto starejši Poljakinji.

Finale se bo začel ob 17. uri.