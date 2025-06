Obama takoj čestital Coco, Trump ne, bomboni in tekila za Arino

V nadaljevanju preberite:

Ameriška teniška zvezdnica Coco Gauff je po zmagi nad favorizirano Belorusinjo Arino Sabalenko s 6:7 (5), 6:2 in 6:4 v finalu Roland-Garrosa kar sijala od sreče. Z lovoriko na odprtem prvenstvu Francije si je – kot je večkrat ponovila – uresničila otroške sanje. »Ko sem tu pred tremi leti izgubila zaključni dvoboj (proti Poljakinji Igi Świątek z 1:6 in 3:6 – op. p.), mi je bilo res hudo pri srcu. Zato sem zdaj toliko bolj vesela,« je bila nasmejana 21-letnica iz Atlante. Kot je priznala, se je morala za svojo drugo lovoriko na turnirjih za grand slam po predlanskem podvigu v New Yorku zelo potruditi ...