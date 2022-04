Slovenke boljše tudi od Hrvatic

Slovenska ženska teniška reprezentanca je dosegla še tretjo zmago v predtekmovanju pokala Billie Jean King v Turčiji, potem ko je z 2:1 ugnala tudi Hrvaško. Tako je na dobri poti, da si v naslednjih dveh dneh zagotovi prvo mesto v skupini, ki prinaša neposredno uvrstitev v jesenske kvalifikacije svetovne skupine.

Naša izbrana vrsta je Hrvaško premagala že po dvobojih posameznic. Kaja Juvan (81. mesto na lestvici WTA) je v slabi uri in pol igre s 6:2 in 7:5 odpravila Ano Konjuh (63.), Tamara Zidanšek (27.) pa je bila s 6:3 in 6:2 boljša od Petre Martić (60.).

»Malce sem utrujena, a predvsem zadovoljna, kako sem igrala. Ves čas sem se držala načrta, ki sva ga skovala s kapetanom Andrejem Kraševcem. Nisem popuščala, ves čas sem bila dovolj agresivna, tako da tekmica ni mogla razviti svoje igre,« je ključ do zmage opisala Juvanova. Zadovoljna s predstavo je bila tudi Zidanškova: »Preboj v svetovno skupino bi bila res velika stvar za slovenski ženski tenis. Jaz sem še premlada, da bi se spomnila, kako je bilo, ko sta v Portorožu gostovali reprezentanci ZDA in Rusije, a že zavedanje, da je prejšnji generaciji uspel ta podvig, ti daje samozavest in motivacijo, da je to mogoče.«

V dvoboju dvojic, ki ni bil več pomemben za končni razplet, sta za Slovenijo nastopili Pia Lovrič in Lara Smejkal, ki sta s 4:6 in 4:6 izgubili s hrvaško navezo Petra Martić-Donna Vekić.

Za ohranitev prvega mesta v skupini morajo naše igralke jutri premagati Bolgarke in v petek še Švedinje.