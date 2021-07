Tamara Zidanšek se počasi bliža Katarini Srebotnik

Aljaž Bedene je še vedno nedotakljiv med slovenskimki teniški igralci. FOTO: Glyn Kirk/AFP

Avstralkaostaja vodilna igralka na mednarodni jakostni teniški lestvici WTA, viden skok pa je po nedeljskem zmagoslavju na turnirju v Lozani naredila 23-letna SlovenkaPolfinalistka letošnjega odprtega prvenstva Francije iz Slovenskih Konjic je po zmagi v Švici s 50. napredovala na 37. mesto.Najboljšo slovensko uvrstitev na lestvici WTA je doslej dosegla, ki se je 7. avgusta 2006 prebila na 20. mesto. Med »top 30« se je prebila tudi, 5. januarja 2004 je napredovala na 29. mesto, medtem ko se je še vedno aktivna12. septembra 2011 uvrstila na 35. mesto.Na najnovejši lestvici WTA je Hercogova zadržala 88. mesto.je malenkostno zdrsnila po lestvici in s 104. nazadovala na 107. mesto, dve mesti je izgubila tudi, trenutno je na 280. mestu.Na moški lestvici ATP kraljuje, prav tako pa med prvo deseterico ni prišlo do nobenih sprememb. Najboljši slovenski igralecje izgubil dve mesti in je 58.Devet mest je izgubilin je zdaj 167.,pa je zadržal 218. mesto.1. (1) Ashleigh Barty (Avs) 96352. (2) Naomi Osaka (Jap) 73363. (3) Arina Sabalenka (Blr) 69654. (4) Sofia Kenin (ZDA) 56405. (5) Bianca Andreescu (Kan) 5331...37. (50)(Slo) 177088. (88)(Slo) 936107. (104)(Slo) 783280. (278)(Slo) 244...1. (1) Novak Đoković (Srb) 12.1132. (2) Danil Medvedjev (Rus) 10.3703. (3) Rafael Nadal (Špa) 82704. (4) Stefanos Cicipas (Grč) 80305. (5) Alexander Zverev (Nem) 7340...58. (56)(Slo) 1147167. (158)(Slo) 446218. (218)(Slo) 318