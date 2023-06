Na sveti travi dvoboj Juvan – Zidanšek

Wimbledon se bo za najboljše tenisače začel prihodnji teden, tekmovalci in tekmovalke pa se že merijo v kvalifikacijah. Danes je bil na sporedu prvi krog, ki je bil za Kajo Juvan in Tamaro Zidanšek uspešen.

Po težki lanski sezoni in prvem delu letošnje (več o tem lahko preberete v intervjuju za Delo) se Kaja Juvan spet počasi vrača v teniško karavano in na mesta, ki so ji že pripadala. Trenutno je 241. igralka sveta, a po talentu sodi mnogo višje, kar je pokazala proti Timei Babos (196.) in jo premagala s 6:2 in 6:3 v nizih.

V prvem krogu je bila uspešna tudi Tamara Zidanšek, na najnovejši lestvici WTA 144. igralka sveta. V dvoboju je premagala Rusinjo Darjo Astrahovo (209.) z 2:1 v nizih, dvoboj pa je trajal več kot dve uri. Zidanškova je na koncu slavila s 3:6, 6:4 in 6:4.

Dvoboj prijateljic za 3. krog

Razpored kvalifikacij v ženskem delu turnirja je določil, da se bosta v drugem krogu pomerili prav reprezentančni tekmici in prijateljici med seboj. To je za slovenski tenis slaba novica, obe sta potihem računali na preboj v glavni del turnirja, ena od njiju pa bo zagotovo igrala v tretjem, zadnjem krogu kvalifikacij.

V kvalifikacijah je nastopila tudi z 32 leti slovenska veteranka Polona Hercog, nekdanja 35. igralka sveta, ki je trenutno na komaj 850. mestu na lestvici WTA. Igrala je proti 23-letni Avstralki Jaimee Fourlis (169.), ki pa je bila s 6:3, 4:6, 6:3 premočna za slovensko povratnico na teniška igrišča.