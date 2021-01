V Melbournu že 9 okuženih, udeleženci brez posebne obravnave

Udeležence razjezila nova pravila, o katerih niso bili obveščeni



Andrews: Igralci ne bodo deležni posebne obravnave

Organizatorji OP Avstralije v Melbournu imajo v teh dneh vse večje težave zaradi kopičenja števila oseb, ki so bile pozitivne na novi koronavirus in so v državo pripotovale zaradi turnirja. Po zadnjem štetju je okuženih devet oseb.Zdravstveni oddelek zvezne države Viktorija je obvezno 14-dnevno karanteno v hotelskih sobah odredil vsem 72 osebam, ki so pripotovale s tremi čarterskimi leti iz Abu Dabija, Los Angelesa in Dohe. Vsi igralci in igralke, ki so bili na teh letih, morajo biti v karanteni in so brez možnosti treninga.Preostali igralci se lahko na turnir pripravljajo po pet ur na dan in trenirajo na za to odrejenih igriščih v Melbournu, preostali čas pa morajo prav tako preživeti v hotelskih sobah.Po medmrežju so že zaokrožili posnetki igralcev in igralk, kako se na turnir pripravljajo v svojih sobah. Rusinjasi je žogico odbijala s pomočjo omare, Švicarkaje žogico odbijala v okno, Britankapa je pretekla 5 kilometrov.Igralci so ogorčeni nad ravnanjem organizatorjev. Belgijkaje zapisala, da ni med tistimi, ki morajo biti v karanteni, vendar se ji zdita dva tedna brez treninga norost, tako da bi morali organizatorji razmisliti o tem, da bi začetek turnirja zamaknili za teden dni.Slabe volje je bila tudi Belinda Bencic, da so udeležence šele ob prihodu seznanili z nekaterimi novimi pravili, za katere niso vedeli.Romunkaje zapisala, da ni vedela za pravilo, po katerem morajo v primeru okužene osebe na letalu prav vse osebe v izolacijo. »Če bi to prej vedela, ne bi igrala v Avstraliji, ampak bi ostala doma,« je sporočila.Odzval se je premier avstralske zvezne države Viktorijain dejal, da teniški igralci ne bodo deležni posebne obravnave pri strogih ukrepih v boju z novim koronavirusom.»Vem, da je bilo veliko govora glede pravil. Ampak pravil se morajo držati vsi in o tem so bili igralci obveščeni, preden so prišli v Avstralijo. Ne bo posebne obravnave, saj se tudi virus do igralcev ne obnaša drugače. Tudi mi se ne bomo,« je bil odločen premier.Prvi grand slam sezone bo potekal med 8. in 21. februarjem.