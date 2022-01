Zidanškova v polfinale po dveh podaljšanih igrah

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je bila uspešna tudi v četrtfinalu turnirja WTA v avstralskem mestu Adelaide z nagradnim skladom 210.000 evrov. Četrtopostavljena Konjičanka je brez izgubljenega niza odpravila ameriško kvalifikantko Lauren Davis s 7:6 (4), 7:6 (7). V polfinalu bo njena tekmica Američanka Alison Riske.

Če je Avstralko Maddison Inglis v pred tem ugnala s 6:2 in 6:1 po vsega uri in petih minutah igre, je za Davisovo, trenutno 95. igralko sveta, potrebovala dve uri in 13 minut.

Američanka se je izkazala za žilavo tekmico, Zidanškova je oba niza dobila po podaljšani igri.

Zidanškova pred bližnjim odprtim prvenstvom Avstralije potrjuje dobro formo. Štiriindvajsetletna Slovenka, 31. igralka na lestvici WTA, se bo tudi v polfinalu pomerila z Američanko, 31-letno izkušeno Riskejevo, 57. igralko sveta, ki je napredovala, potem ko je četrtfinalni boj predala Američanka Madison Brengle.