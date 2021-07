Alžirec raje odpovedal boj, kot da bi se meril z Izraelcem

Alžirski judoist Fethi Nourine se je že pred začetkom tekmovanj odpovedal olimpijskemu nastopu v Tokiu, potem ko mu je žreb kot možnega nasprotnika določil izraelskega judoista. Kot je pojasnil za alžirsko televizijsko postajo, mu njegova politična podpora Palestnicem preprečuje, da bi se lahko na tatamiju pomeril z Izraelcem.



Nourine bi se moral v prvem krogu v ponedeljek pomeriti s Sudancem Mohamedom Abdalrasoolom, v primeru zmage pa bi ga v drugem lahko čakal izraelski judoist Tohar Butbul.



»Veliko smo delali, da smo prišli do olimpijskega nastopa, toda palestinska stvar je večja od tega,« je dejal in dodal, da je njegova odločitev dokončna.



Omenjeni alžirski športnik se ni prvič odpovedal tekmovanju, da bi se izognil izraelskemu tekmecu, saj je enako storil na svetovnem prvenstvu leta 2019, ki je prav tako potekalo v japonski prestolnici.



Med tistimi, ki so zavrnili borbe proti izraelskim nasprotnikom, so sicer tudi iranski judoisti, poroča AFP.

