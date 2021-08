Barada: Dosegli smo bistveno več, kot bi glede na vse lahko pričakovali

Ti dosežki, posebej v manj izpostavljenih športih, odmevajo tudi v Tokiu. Podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Tomaž Barada ocenjuje, da dosežki presegajo realne zmožnosti.



»Glede na to koliko nas je v primerjavi z velesilami, posebej pa na vložek, je to bistveno več, kot lahko pričakujemo. Tudi država se mora vprašati kaj lahko dodamo, da obdržimo in morda še razvijemo ta naš šport,« še pravi Barada. Ta je državne organe pohvalil za hitro ukrepanje v številnih primerih, tudi pri pridobivanju državljanstva košarkarja Mika Tobeyja, sam pa si želi še nekaj večjo finančno podporo, ki bi olajšala trdo delo atletom in trenerjem.



Tudi država je v težkem položaju, saj je širina športa na južni strani Alp izjemna: »Tudi v velikih državah se velikokrat sprašujejo, kako je možno, da imamo toliko uspešnih športov. Raznolikost nas dela neznanko. Dejstvo pa je, da se nikoli nismo odločili za zimske športe, za moštvene športe, ali pa drugačen izbor prednostnih športov. Gojimo to širino in to nas uvršča tako visoko.«

Več kot zadovoljiva bera kolajn

Slovenija je na igrah v Tokiu pred sobotnim nastopom košarkarjev na tekmi za tretje mesto osvojila pet odličij. Najžlahtnejša so osvojili plezalka Janja Garnbret, kolesar Primož Roglič v cestnem kronometru in kanuist Benjamin Savšek v slalomu na divjih vodah, z bero treh zlatih pa so to najuspešnejše igre za državno od njene osamosvojitve. Srebrna je bila judoistka Tina Trstenjak v kategoriji do 63 kg, bronast pa kolesar Tadej Pogačar v cestni dirki.



»Športniki na olimpijske igre vedno pridejo z upanjem, da bodo osvojili kakšno kolajno. To se nam je zgodilo že prvi dan, odprla so se vrata tudi ostalim in bera kolajn je več kot zadovoljiva,« je v pogovoru za STA povedal Barada, po vrnitvi predsednika Bogdana Gabrovca in vodje delegacije Mira Cerarja najvišji predstavnik slovenskega športa na Japonskem.



Barada kot nekdanji vrhunski športnik – večkratni evropski in svetovni prvak v taekwondoju – pa je izpostavil, da na globalnem srečanju športa ne smemo šteti le odličij. Uspehov in dobrih nastopov je bilo veliko več, a so skupaj z uvrstitvijo »ostali skriti pod zmagovalnim odrom«. Pravo širino so denimo kazali tudi atletinji Tina Šutej in Maruša Mišmaš na petem in šestem mestu v finalu iger, pa peto mesto jadralk Tine Mrak in Veronike Macarol, taekwondoist Ivan Trajković, ki je za točko ostal brez brona, judoista Adrian Gomboc in Kaja Kajzer ...





Na Japosnkem prisotne tudi nekaj zmede

»Na vse to moramo biti ponosni,« pravi 47-letni Mariborčan. Še bolj pod drobnogledom je bil slovenski tabor zaradi globalnih zvezdnikov v ekipi. S kolajnami sta začela trenutno najboljša kolesarja na svetu Pogačar in Roglič, košarkarji so premagovali uveljavljene velesile in svet je zrl v sposobnosti mladega Luke Dončića, svojo slavo je že v kvalifikacijah požela tudi nepremagljiva kraljica vertikale Garnbretova.



Vsi našteti uspehi pa so le končni produkt na dogodku, ki je lani prvič v svojem obstoju zaradi globalne pandemije doživel prestavitev, tudi letos je bil zaradi odpora javnosti na Japonskem kar nekaj pomislekov o izvedbi: »Verjeli smo, da igre bodo, saj iz takega razloga še nikoli v zgodovini niso odpadle. Po vseh sporočilih, ki smo jih prejemali z Japonske v zvezi z bojaznijo pred novim valom pandemije zaradi iger, pa je seveda ostal grenak priokus. A mislim, da se prav vsi držimo pravil za izvedbo in da bodo izpeljane, kot smo si skupaj želeli.«



Kot pravi Barada, spoštovanje pravil niti ni posebno zahtevno, saj gre za splošna pravila, veljavna tudi v Sloveniji, seveda pa so ta pravila v olimpijski vasi in na prizoriščih prisotna 24 ur na dan. Da je tudi na Japonskem kar nekaj zmede, so mediji odkrili že uvodni dan. Kljub strogim pravilom vstopa v državo, stalnemu testiranju, razkuževanju in številnim ukrepom so se odločili, da zaradi enakopravnosti spolov na odprtju določijo po dva nosilca zastave iz vsake države, čeprav je bilo tam upoštevanje medsebojne distance nemogoče, tudi športniki na stadionu je niso spoštovali.



Barada teh odločitev ni želel komentirati: »Za Japonce lahko rečem le, da se je tudi med igrami pokazalo, da so zaradi epidemije zelo prestrašeni in da se držijo vseh pravil in navodil, ki jih dobijo. Kaj si sami o vsem mislijo, pa težko ocenjujem, saj svojih emocij ne kažejo.«



In še o slovenski ekipi: »Športniki so zelo povezani med sabo. Čeprav na prizorišču zaradi omejitev težko navijajo drug za drugega, kadar le lahko, so prisotni, se bodrijo in podpirajo na socialnih omrežjih. Res smo ekipa.«

