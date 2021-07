Durant in Gasol z Dončićem na Plutonu

»Biti tukaj po vsem, kar se mi je pripetilo, je velika nagrada, veliko darilo in poskušam uživati v vsakem dnevu in trenutku. Seveda pa želim tudi opraviti dobro delo.«

Pau Gasol

Gasol bi poravnal račune

Kevin Durant bo vodja ameriške košarkarske odprave. FOTO: Brad Penner/USA Today Sports

Popovich bi tudi moledoval

Nigerijci nevarni za vse

Slovenski asbo imel največ izzivalcev, pričakovano, v zvezdniški izbrani vrsti ZDA. V Tokiu ga bodo pričakali še številni stari znanci in veliki asi z evropskih in severnoameriških igrišč. V karieri 22-letnega Ljubljančana se vse še naprej odvija s svetlobno hitrostjo. Po tem, ko je v vrstah madridskega Reala zrušil celo kopico rekordov in osvojil vse možne naslove, je v podobnem slogu nadaljeval tudi onkraj velike luže, kjer je že po nekaj tekmah postal prva violina ekipe Dallas Mavericks. Smo pozabili omeniti evropski naslov in prvo uvrstitev na olimpijske igre z reprezentanco?»Mislim, da vsak otrok v Sloveniji sanja o tem, da bi nastopil na olimpijskih igrah. Tudi jaz sem bil med njimi. In zdaj smo tu,« je po velikem slavju in odločilni zmagi v kvalifikacijah nad Litvo dejal Dončić, ki se bo s Slovenijo v skupini A v Tokiu meril z domačo izbrano vrsto Japonske, Argentino in Španijo. Ta ima v njegovem srcu seveda posebno mesto, na Iberskem polotoku je preživel najlepše in najpomembnejše trenutke v karieri, Španci pa nanj še vedno gledajo kot na domačega košarkarja.»To, kar počne Dončić, je noro. Če bi igral tekmo na Plutonu, bi bil ravno tako najboljši in ravno tako bi dosegel trojni dvojček,« so po odločilni zmagi v Kaunasu zapisali pri madridskem časniku Marca. Dolgoletni selektorje v boj za edino zlato odličje, ki aktualnim svetovnim prvakom še manjka, krenil tudi z legendarnim. 41-letnemu centru skupaj z Dončićem brez dvoma pripada naziv največjega evropskega zvezdnika turnirja. Za osvajalca dveh šampionskih prstanov lige NBA bodo to že pete olimpijske igre, potem ko se je po hudih težavah s poškodbami letos vrnil v Barcelono in osvojil državni naslov.»Biti tukaj po vsem, kar se mi je pripetilo, je velika nagrada, veliko darilo in poskušam uživati v vsakem dnevu in trenutku. Seveda pa želim tudi opraviti dobro delo,« je med pripravami povedal Gasol. Ta se je z Dončićem v NBA pomeril le dvakrat in s San Antoniom v teksaškem obračunu slavil dve zmagi, posebej boleče pa se spominja njunega zadnjega snidenja na eurobasketu 2017, ko je Španija v polfinalu izgubila za kar 20 točk. Na nov spopad z Dončićem sicer vneto čaka še kar nekaj izjemnih bivših soigralcev iz Madrida, denimoin, pa tudi, ki je za reprezentanco nazadnje igral ravno na minulem evropskem prvenstvu.Prvi tekmeci Slovencev v Saitami bodo Argentinci, svetovni podprvaki, ki ravno tako računajo na plejado izjemnih posameznikov. Legendarnina OI prihaja s častitljivimi 41 leti, potem ko je minulo sezono odigral pri Vareseju., ki je pri Realu nasledil Dončićevo sedmico, je zdaj soigralecv Denverju, v velike čevljepa v ZDA poskušata stopiti šein, s katerim je v Vitorii igral in nepozaben državni naslov osvojil Zoran Dragić. 20-letnega branilcaso medtem pri Barceloni že primerjali ne le z Dončićem, temveč tudi z nogometnim genialcemV japonski izbrani vrsti sta prvi violini NBA-jevcain. Slednjemu so v domovini namenili tudi veliko čast in ga izbrali za zastavonošo na otvoritvi iger. Hačimura se je kalil na univerzi Gonzaga in lani odigral prvo sezono v NBA, kjer so ga izbrali v drugo najboljšo peterko novincev.V skupini A se bo vse vrtelo okoli ekip Francije in Združenih držav Amerike. Francozi, bronasti z zadnjega mundiala, so na Kitajskem ustavili ZDA v četrtfinalu in močno prispevali k zgodovinskemu polomu reprezentance slovitega trenerja. Ta bo lahko slabi dve leti kasneje računal na veliko bolj zvezdniško ekipo, ki ji bo poveljeval član Brooklyna. Po dolgem okrevanju zaradi poškodbe Ahilove tetive s svojo novo zvezdniško ekipo iz New Yorka ni uspel osvojiti naslova v NBA, zato so nekateri mislili, da se bo tudi zaradi občasnih zdravstvenih težav nastopu odpovedal.»Rotil bi ga, jokal … Naredil bi karkoli, da bi si premislil,« je ob začetku priprav o Durantu povedal Popovich, ki bo seveda lahko računal na še kar nekaj velikih asov.ima za seboj nepozabno sezono v Phoenixu, a še vedno nastopa v velikem finalu z Milwaukeejem,, prva violina Portlanda, pa je obnajboljši strelec lige NBA v zadnjih šestih sezonah. Da je letošnje moštvo upravičeno do oznake »sanjsko«, bodo poskušali dokazati tudiČe se bodo Američani za dogodke z mundiala želeli Francozom maščevati že v skupinskem delu, bodo to morali storiti z dovoljenjem najboljšega obrambnega igralca lige NBA zadnjih let. Zvezdniku moštva Utah Jazz bodo pomagaliin, ki tako kot on seveda odlično poznajo ameriško košarko.Skupina B na papirju deluje najbolj izenačena in najmanj zvezdniška. V četveroboju Avstralije, Italije, Nemčije in Nigerije morda še najbolj izstopajo Avstralec, Italijaniinter Nemec. Italijani in Nemci tako kot naši fantje prihajajo na krilih izvrstnih predstav v kvalifikacijah.Tudi Nigerijci imajo svoje adute – Joshainvodi selektor, nekdanji trener Clevelanda in Los Angeles Lakers. Za Nigerijo, domovino legende NBA in dvakratnega olimpijskega prvaka, bodo letošnje igre že tako nekaj posebnega, saj bo kot prva afriška država na olimpijado poslala tako moško kot žensko košarkarsko reprezentanco.