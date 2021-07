Konec sanj o zlati kolajni za Naomi Osaka

Japonska teniška zvezdnica Naomi Osaka, ki je na slovesnem odprtju olimpijskih iger v Tokiu prižgala olimpijski ogenj, se na šok domače javnosti poslavlja že po osmini finala. Drugo igralko sveta je danes po 68 minutah gladko s 6:1 in 6:4 izločila Čehinja Marketa Vondroušova, saj je Osaka naredila ogromno neizsiljenih napak in ni našla svoje igre.



Osaka se je na teniški oder v Tokiu vrnila po skoraj dveh mesecih tekmovalnega premora zaradi psihičnih težav. Triindvajsetletnica je bila prva zvezdnica otvoritvene slovesnosti.



To pa ni edino presenečenje ženskega turnirja, saj sta že izpadli tudi številka 1 in 3, Avstralka Ashleigh Barty in Belorusinja Arina Sabalenka.



V moški konkurenci si je danes napredovanje že zagotovil tretji nosilec, Grk Stefanos Cicipas. S 6:3, 6:4 je bil boljši od Američana Francesa Tiafoa.

