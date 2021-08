Maruša Mišmaš Zrimšek: Jaz sem se tako odločila in res zmagala

Vztrajajmo skupaj

V SKB banki podpirajo olimpijske vrednote, zato že od začetka podpirajo olimpijce, tudi tako, da pomagajo širiti olimpijske vrednote v Sloveniji. Od leta 1993 so glavni pokrovitelj slovenske olimpijske reprezentance.



V tem olimpijskem duhu so začeli gibanje #vztrajam, s katerim pozivajo k bolj aktivnemu življenju ter k iskanju motivacije in vztrajnosti pri doseganju svojih ciljev.



Vsak izmed nas lahko v sebi najde pristen olimpijski duh, pa naj bo to na športni pot ali pri uresničevanju vsakodnevnih ciljev.

Deli svoje trenutke vztrajnosti!

Na Facebook ali Instagram objavi svoje #vztrajam trenutke.



Top #vztrajam objave bodo tudi nagradili!

Začela je bolj za šalo kot z resnimi začrtanimi cilji in sanjami o nastopu na olimpijskih igrah. Toda usoda je želela, da je njena ljubezen do atletike dozorela počasi in postopoma. Z vsakim dosežkom posebej je počasi dojela, da je atletika njeno življenje.Ko je ujela pravi ritem in hitrost v teku z zaprekami, je vztrajala in postavljala nove osebne in državne rekorde. Hiter športni vzpon se ji je prekinil čez noč, ravno takrat, ko je imela prvi nastop na olimpijskih igrah na dosegu roke. Doživljala je najhujšo nočno moro vsakega športnika: poškodba, operacija in dolga rehabilitacija.In ko se vzpon med zvezde čez noč prekine in nastane nova resničnost, takrat je treba življenju pokazati zobe in vztrajati. Trmasto. Odločno in osredotočeno.V prvem razredu osnovne šole sem se skupaj z bratom vpisala v atletski klub v domačem kraju. Jaz nisem bila navdušena in sem kmalu nehala. Kljub temu sem se skupaj z bratom udeležila lokalnega tekaškega tekmovanja. Pred tekmo sem doma povedala, da bom zmagala. Oči me je opozoril, da bo brez treninga težko. Ampak jaz sem se tako odločila in res sem zmagala. To me je pritegnilo, da sem začela trenirati atletiko.V osnovni šoli sem atletiko trenirala zato, ker sta me starša spodbujala, saj sta vedela, kako koristen je šport. Nisem pa nikoli imela velikih tekmovalnih ambicij. Ko sem prišla v mladinsko kategorijo, so se začela mednarodna tekmovanja in atletika mi je omogočila, da sem potovala po svetu. Da sem se uvrstila na mednarodna tekmovanja, pa sem morala bolj resno trenirati. Z več treninga so se rezultati izboljševali, vse bolj pa sem tudi uživala pri teku. Atletika je tako počasi postala moj način življenja.Na olimpijske igre sem se uvrstila že leta 2016, ampak na žalost sem se poškodovala in namesto tega, da bi odpotovala v Rio, sem šla na operacijo. Takrat sem tudi zamenjala trenerja. On je 100-odstotno verjel, da se lahko vrnem še močnejša. Skupaj sva se odločila, da bova začela počasi od začetka in stopnjevala mojo pripravljenost tako, da bom najbolje pripravljena za OI v Tokiu. Nov začetek je bil težak in tudi pozneje so se na poti pojavljale številne ovire. Trener me je vedno spodbujal in me vodil do tega, da greva zdaj skupaj v Tokio.Res sem se skozi leta spreminjala, se učila in rastla. Naučila sem se potrpežljivosti, ko ne gre vse po načrtu. Postala sem bolj samozavestna. Spoznala sem, kako pomembne so majhne stvari, ki jih počneš vsak dan skozi dolgo obdobje in se na prvi pogled ne zdijo pomembne, čez čas pa se seštejejo in imajo velik učinek. Najpomembneje pa je, da uživaš v tem, kar počneš.Vztrajnost, disciplina, potrpežljivost so lastnosti, ki so koristne na kateremkoli področju. Trenutno končujem magisterij iz biokemije in po končani športni karieri bi se rada zaposlila na tem področju. Vztrajnost mi bo gotovo pomagala tudi pri moji drugi karieri.