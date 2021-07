Slovenci na drugi tekmi proti Japonski

Standings provided by SofaScore LiveScore

Rui Hačimura in Juta Vatanabe sta glavna nevarnost za obrambo Slovenije. FOTO: Aris Messinis/AFP

Po sijajnem olimpijskem debiju v Tokiu, kjer so slovenski košarkarji na krilih(48) točk s 118:100 razbili močno Argentino, jih danes ob 6.40 po slovenskem času čaka na papirju lažja naloga. Pomerili se bodo z gostitelji iz Japonske. Zmaga prinaša odločilno tekmo v skupini proti Španiji.Ni skrivnost, da so nosilci japonske igre NBA košarkarjainter Američan, ki imajo v igri kar precej proste roke. »Igre so se začele po naših željah, kar pa nas ne sme uspavati. Moramo nadaljevati s tem ritmom. Le tako smo lahko na koncu uspešni. Za Japonce vemo, da so zelo vztrajni in da se nikoli ne predajo. Zato ne smemo nikoli popustiti, saj se lahko vrnejo v igro,« pravi centerV slovenskem taboru vedo, da so favoriti in tudi po drugem nastopu v taboru aktualnih evropskih prvakov računajo na 100-odstotni izkupiček. Toda selektoropozarja: »Ne smemo delati evforije. Z vseh koncev res dobivamo pohvale, a kljub dobri igri je nekaj kritike predvsem na določene trenutke v obrambi, kar moramo popraviti. Proti Argentini smo prejeli preveč lahkih košev in po nepotrebnem izgubili nekaj žog.«Japonska je na prvi tekmi za 11 točk izgubila proti Španiji.