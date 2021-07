Strah odveč, Zelko ni huje poškodovan

Mariborski jadralec Žan Luka Zelko, ki se je poškodoval pred dvema dnevoma, je že v obravnavi zdravstvene službe slovenske olimpijske reprezentance v Tokiu, poškodba pa ni hujše narave. Gre za akutni lumbalni sindrom s hudo bolečinsko simptomatiko, so sporočili iz olimpijske odprave.



Zelko je v nedeljo opravil magnetno resonanco na polikliniki v olimpijski vasi. Izvidi so izključili resnejšo poškodbo, zato je Zelko že v rokah slovenskih fizioterapevtov pod vodstvom Jureta Bornška, ki delajo vse kar je mogoče, da bi omogočili olimpijski nastop jadralcu. Stanje se postopoma izboljšuje in zato optimizem raste, so še dodali v vodstvu slovenske olimpijske odprave.



Zelko se je poškodoval 17. julija na zaključnih pripravah na jadralnem polju v Enošimi. Ob nenadnem gibu ga je zabolelo v hrbtu, v spodnjem delu hrbta je čutil močne bolečine.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: