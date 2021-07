Tina in Veronika vendarle v boj z valovi

Prireditelji jadralnih bojev na olimpijskih igrah Tokio 2020 v Enošimi so se odločili, da bodo vendarle skušali izpeljati prvi tekmovalni dan v razredu 470, v katerem se bosta za visoka mesta merili tudi Slovenki Tina Mrak in Veronika Macarol. Prva regata je predvidena za ob 7.35..



Napovedan močan veter naj bi vseeno dovoljeval nastope. »Jadrava danes, kmalu greva na morje,« je slabo uro pred predvideno tekmo sporočila flokistka Macarolova. Po prvi regati na teh OI je nato za zdaj predviden tudi drugi plov.



Jadrali bodo na polju Enošima. »Je blizu obale. V zadnjih dneh sva tu naredili veliko treningov. Val se odbija od obale in je nekako čopast, napovedano je več močnejšega vetra, tudi do 18, 20 vozlov. Sva pripravljeni,« pa je že v torek pojasnila Macarolova.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: