85 odstotkov športnikov brez vadbe, nujne v tem obdobju leta

Športne organizacije vlado oziroma resorno ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pozivajo k takojšnji vzpostavitvi razmer, da se pod omejenimi pogojikategorijam registriranih športnikov, ki je zdaj prepovedana po trenutnih zajezitvenih ukrepih za novi koronavirus.je na svoji redni decembrski skupščini 16. decembra vlado pozval, naj pod omejenimi pogoji, ki veljajo tudi za športnike v starejših kategorijah, omogočijo tudi vadbo mlajšim športnikom.Danes pa je prošnjo za sprostitev tekmovalnega smučarskega športa otrok od 10. leta naprej na ministrico Simono Kustec v imenu Smučarske zveze Slovenije naslovil njen direktor»Skupaj imamo registriranih 1600 tekmovalcev, ki trenirajo in tekmujejo pod okriljem Smučarske zveze Slovenije. Glede na trenutni Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti, pa programe izvajamo le z 15 % športnikov ali drugače, od 20. 10. 2020 dalje je 85 % naših športnikov brez situacijske vadbe, ki je v tem obdobju leta najbolj pomembna oziroma v večini primerov sploh edina mogoča,« opozarja direktor SZS.»Individualni trening fizične vadbe, ki ga sicer športniki opravljajo bodisi doma ali v domačem naravnem okolju, je daleč od primarne situacijske vadbe. Ta je namreč pogojena z uporabo specifične infrastrukture in snega hkrati, ki pa brez prehajanja občinskih meja seveda ni možna.«Slovenska smučiščaimajo v tem trenutku dovolj snežne odeje in obratujejo znotraj dovoljenih odlokov. Sprostitev prehajanja občinskih mej tudi za ostale kategorije registriranih smučarjev bi pomenila možnost uporabe te infrastrukture alpskim smučarjem, deskarjem na snegu, telemark smučarjem in smučarjem prostega sloga, opozarjajo na SZS.Za potrebe usposabljanja strokovnih smučarskih kadrov ZUTS pa je skladno s protokolom poučevanja smučanja v primerih epidemioloških pojavov pripravljeno smučišče Krvavec. Prav tako pa so že pripravljene tekaške proge nain v, zato bi sprostitev prehoda občinskih meja omogočila vadbo tudi smučarjem tekačem, nordijskim kombinatorcem in biatloncem.»Glede na zgornje ugotovitve in dejstva prosimo oziroma želimo, da ne glede na trenutno veljavni Načrt sproščanja ukrepov ob pojenjanju epidemije covida-19, sprostite oziroma naredite izjemo za prehod občinskih meja vsem trenutno registriranim tekmovalcem in strokovnim delavcem pri Smučarski zvezi Slovenije ter s tem omogočite športno udejstvovanje otrokom starejšim od 10 let.«»Naš šport je neločljivo povezan z zimskim letnim časom in izgubljene sezone ne bo mogoče nadoknaditi. V zelo občutljivem motoričnem razvoju otrok ta izgubljena sezona lahko pomeni nepopravljivo škodo celotni generaciji otrok, tudi kasneje v absolutni kategoriji. Za nas, športne delavce, ki smo v službi športa in športnikov, je to vsekakor nesprejemljivo. Predvsem ko to velja le za slovenske smučarje, ki že sicer v primerjavi z drugimi alpskimi, skandinavskimi in severnoameriškimi državami delujejo v manj ugodnem okolju in pogojih,« je prepričan direktor SZS.