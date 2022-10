Angleščina tudi v Avstriji izrinila nemščino

Že dolgo je znano, da je ni dežele, ki bi toliko vlagala v vrhunsko tekmovalno alpsko smučanje kot Avstrija. Naši severni sosedje so ponosni na svoje junake belih strmin, pa četudi ti glede na vložek ne potrjujejo vedno svoje ugleda. Tako denimo po upokojitvi Marcela Hirscherja severno od Karavank še zdaleč ni na obzorju naslednika njegove ravni.

V iskanju nove šampionske smučine pa so se pri avstrijski izbrani vrsti ozrli tudi k tuji stroki in tako je zdaj Livio Magoni, nazadnje trener naše Mete Hrovat – prej pa cenjeni in nadvse uspešni režiser uspehov Tine Maze in Petre Vlhove –, v trenerski klopi Katharine Liensberger. Trikratna zmagovalka tekem za svetovni pokal, nazadnje tik pred koncem sezone v Åreju na Švedskem, bo predvidoma med udarnimi aduti rdeče-belo-rdeče vrste v poolimpijski zimi. Obenem pa se spoznava z novim načinom dela v angleščini.

Pri avstrijski reprezentanci so si težko predstavljali, da bo ta jezik kdaj izrinil domačo nemščino, toda zdaj ne gre drugače. Magoni namreč slednje ni vešč, Katharina pa ne obvlada njegove materinščine, torej italijanskega jezika. »Prvič doslej imam trenerja, ki ne pozna nemškega jezika. Jasno smučanje je smučanje, ampak včasih je pač treba kaj natančno vprašati in zato ne gre drugače kot v angleščini,« je za Kronen Zeitung, najbolj brani avstrijski dnevnik, poudarila 25-letnica iz Feldkircha na Predarlskem.