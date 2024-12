Anže Kopitar postavil nov zavidljiv mejnik v ligi NHL (VIDEO)

Slovenski hokejski as Anže Kopitar je odigral 1400. tekmo v severnoameriški hokejski ligi in 700. na domačem ledu. Jubilej je proslavil z zmago svoje ekipe, Los Angeles Kings, ki je s 4:1 ugnala Minnesoto, in s svojo 815. podajo v karieri, z njo je na 31. mestu najboljših podajalcev vseh časov prehitel Gilberta Perreaulta. Postal je tudi 11. igralec, ki je za eno ekipo odigral 1400 tekem.

Kralji so se zmage veselili že na peti tekmi zapovrstjo, Trevor Moore je dosegel dva gola, oba, ko so gosti ob koncu vratarja zamenjali s šestim igralcem. Vmes med njegovima goloma so v polno zadeli tudi gosti. Adrian Kempe je k zmagi prispeval gol in podajo, vratar domačih Darcy Kuemper pa je v svojem prvem nastopu po 13. novembru ubranil 22 strelov.

Naslednji izziv v sredo v New Yorku

Anže Kopitar in soigralci ne bodo dolgo čakali na naslednji izziv v severnoameriški ligi NHL, že v sredo ob 1.30 po slovenskem času bodo igrali tekmo na drugi strani ZDA. Gostovali bodo pri New York Islanders, dvoboj bo gostila dvorana UBS Arena v Elmontu.