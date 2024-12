Anže Kopitar zadel in podal ter prehitel slavnega Čeha (VIDEO)

Hokejisti Los Angeles Kings so NHL prvič v sezoni nanizali tri zmage. Njihova tretja zaporedna žrtev je bila Ottawa, ki je v Los Angelesu klonila z 2:5. Slovenski as Anže Kopitar je k zmagi prispeval gol in podajo, isto velja še za Kevina Fialo in Trevorja Moora.

Za Kopitarja je bila to 1240. točka na 1398. tekmi v NHL, v svoji zbirki ima 427 golov in 813 podaj. Na 42. mestu najučinkovitejših igralcev je prehitel Petra Štastnyja.

Los Angeles je trenutno na četrtem mestu zahodne konference, za 17 zmag in osem porazov ima 31 točk. Za vodilnim Winnipegom zaostaja pet točk.