Za kapetanovo 700. tekmo je bila nagrada prestižna zmaga

Hokejisti Los Angeles Kings so NHL v gosteh z 2:1 premagali Anaheim. Slovenski zvezdnik Anže Kopitar se tokrat v 20:41 minute na ledu ni vpisal med strelce ali podajalce.

Kralji so slavili na drugi tekmi zapored in 13. v sezoni, z 29 točkami pa so trenutno druga zasedba pacifiške divizije in četrta ekipa zahodne konference.

Junak večera je bil Erik Portillo, ki je na svojem debiju v ligi NHL zbral 28 obramb. Anaheim je sicer v vodstvo v začetku druge tretjine popeljal Ryan Strome, za Los Angeles pa sta nato zadela Alex Turcotte in Alex Laferriere, slednji je bil tudi asistent pri prvem golu.

Slovenski as in kapetan kraljev Kopitar je odigral že kar 700. tekmo kariere v gosteh. V tem pogledu je med aktivnimi igralci na četrtem mestu, več tekem so odigrali zgolj Ryan Suter (728), Aleks Ovečkin (725) in Brent Burns (714).

Naslednjo tekmo bodo kralji odigrali že danes ponoči po slovenskem času, ko bodo ob uro čez polnočjo doma gostili Ottawo.