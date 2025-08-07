Na OI 2026 z zelo omejeno zasedbo ruskih in beloruskih športnikov

Ruski športniki bodo tudi na prihajajočih olimpijskih igrah leta 2026 v Milanu in Cortini d'Ampezzo nastopili v zelo okrnjeni zasedbi. Verjetno jih ne bomo videli v alpskih in nordijskih disciplinah, naj pa bi nastopili v drsanju.

Ruse so sicer z olimpijskih iger sprva izključili zaradi državno vodenega dopinškega škandala. Leta 2018 so njihovi športniki tako tekmovali pod zastavo olimpijskih iger, v letih 2021 in 2022 pa pod zastavo Ruskega olimpijskega komiteja. Kmalu po koncu zimskih olimpijskih iger 2022 v Pekingu je Rusija s podporo Belorusije napadla Ukrajino, to pa je sprožilo vrsto sankcij. Od takrat imata obe državi prepoved nastopanja na mednarodnih tekmovanjih, športniki so ponekod nastopali pod nevtralnimi barvami, večinoma pa jih športne zveze niso želele na njihovih tekmovanjih.

Na OI v Parizu leta 2024 je krovna olimpijska organizacija postavila stroge pogoje: Nevtralna zastava, brez ekipnih športov in povezav z rusko vojsko in varnostnimi službami. Nastopilio je le 15 Rusov in Rusinj, domov pa so prinesli le dve kolajni. V ženskih dvojicah sta bili teniški igralki Mira Andrjeva in Dijana Šnajder srebrni.

Ruski Soči je olimpijske igre gostil leta 2014. Tina Maze je takrat skupaj z Dominique Gisin osvojila naslov prvakinje v smuku. FOTO: Matej Družni/Delo

Glavno besedo bo imela nova predsednica Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Kristy Coventry. Zimbabvejčanka je bila pred časom tudi članica izvršnega odbora Moka, ki je sprejel sedanjo ureditev. »Vprašanje o ruskih in beloruskih športnikih bo na dnevnem redu izvršnega odbora Moka v prihodnjih mesecih, najverjetneje septembra,« je dejala poleti. Nekaj mesecev prej je sicer povedala, da bi bilo za olimpijsko gibanje dobro, če bi nastopili vsi športniki.

Smučarska in deskarska zveza (Fis) še ni pripravljena na vrnitev ruskih ter beloruskih športnikov in športnic. V smučarskem teku so denimo Rusi glavni konkurenti Norvežanom v obračunih za mesta na odru za zmagovalce, podobno je v biatlonu, ki tekmuje pod samostojno zvezo, a tudi ta si za zdaj ne želi vrnitve Rusov in Belorusov. Videli jih bomo lahko na posamičnih drsalnih tekmah, poroča krovna zveza.