Lindsey Vonn je razkrila ime zvezdniškega trenerja

Ena najbolj uspešnih alpskih smučark Lindsey Vonn, ki se je vrnila v svetovni pokal v prejšnji sezoni, je za trenerja imenovala nekdanjega norveškega smučarskega zvezdnika Aksla Lunda Svindala, ki ji bo pomagal pri pripravah na zimske olimpijske igre leta 2026.

Nekdanja olimpijska in večkratna svetovna prvakinja je lani pri 40 letih, pet let po upokojitvi, presenetila športni svet s svojo vrnitvijo v ameriško smučarsko reprezentanco. Svoj pogled usmerja k osvojitvi še enega zlatega odličja v smuku poleg tistega z olimpijskih iger v Vancouvru leta 2010, tokrat na igrah v Milanu in Cortini prihodnje leto. Pri tem ji bo v trenerski ekipi pomagal njen dobri prijatelj Svindal.

Vonnova ima 82 zmag v svetovnem pokalu. FOTO: Lisi Niesner/ Reuters

»Vključitev Aksla v mojo ekipo za to sezono se zdi naraven in izjemno vznemirljiv korak,« je dejala Vonnova. »Na smučiščih sva si delila toliko skupne zgodovine, od treningov do osvajanja naslovov svetovnega pokala, in skozi leta se je med nama razvilo globoko zaupanje in spoštovanje. To, da je uradno v moji ekipi, ko se pripravljamo na igre v Cortini, je ogromen zagon,« je povedača Vonnova.

Aksel Lund Svindal je trener Lindsey Vonn. FOTO: Barbara Gindl/ AFP

Svindal, dvakratni skupni zmagovalec svetovnega pokala in dobitnik dveh olimpijskih zlatih medalj, ter Vonnova bosta priprave na igre v Milanu in Cortini začela s treningom v Čilu pozneje to poletje.

Vonnova, ki ima v svojem življenjepisu 82 zmag v svetovnem pokalu, je bila prisiljena v upokojitev zaradi hude poškodbe kolena. Vendar se je po vstavitvi titanove rekonstrukcije kolena prejšnjo sezono vrnila v tekmovalni šport in marca v Sun Valleyju dosegla prve stopničke po vrnitvi.

Marca se je veselila drugega mesta v Sun Valleyju. FOTO: Christopher Creveling/Reuters

Ob razmišljanju o svoji vrnitvi je dejala: »Ta povratek je namenjen premikanju meja in dokazovanju, kaj je mogoče, in verjamem, da mi bo Aksel pomagal pridobiti tisto dodatno prednost, ki jo bom potrebovala na tej ambiciozni poti.«