Trump zaganja priprave na OI 2028, medtem ko se Italija bori s časom

Le šest mesecev nas loči od zimskih olimpijskih iger v Milanu in Cortini, organizatorji pa kljub zahtevnemu obdobju izžarevajo optimizem.

Andrea Varnier, izvršni direktor organizacijskega odbora, je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil, da vse poteka po časovnem načrtu. Uradna otvoritvena slovesnost bo 6. februarja 2026, čeprav se bo olimpijski duh prebudil že dva dni prej s prvimi tekmami v curlingu.

Paraolimpijske igre bodo mesec dni pozneje, z začetkom 6. marca.

Andrea Varnier, izvršni direktor organizacijskega odbora, je potrdil, da priprave potekajo po časovnem načrtu. FOTO: Ciro De Luca/Reuters

»Trenutno smo v osrednji fazi operativne izvedbe,« je pojasnil Varnier. Njegov optimizem podpira tudi javno podjetje Simico, odgovorno za gradnjo infrastrukture, ki je prejšnji teden obljubilo, da bodo »vsi načrtovani športni gradbeni projekti končani pred začetkom OI«.

Finančna vzdržnost kot ključni cilj v Italiji

Eden glavnih ciljev organizatorjev je, da se izognejo vrtoglavim stroškom, ki so bremenili pretekle igre. To je v ostrem nasprotju z igrami v Sočiju leta 2014, katerih stroški so dosegli najmanj 40 milijard dolarjev.

V organizacijskem odboru Milano - Cortina ocenjujejo, da bo njihov končni račun bistveno nižji in bo znašal 5,2 milijarde evrov. Ključ do uspeha je uporaba obstoječih prizorišč, kar ne zmanjšuje le stroškov, temveč tudi vpliv na okolje. Vrhunec te strategije bo zaključna slovesnost v skoraj 2000 let starem rimskem amfiteatru v Veroni.

Vrhunec strategije iger v Italiji bo zaključna slovesnost v skoraj 2000 let starem rimskem amfiteatru v Veroni. FOTO: Alberto Lingria/Reuters

Takšen pristop pomeni, da se bodo igre raztezale na kar 350 kilometrih po severni Italiji. Medtem ko je večina prizorišč že obstoječih, je nekaj novogradenj povzročilo preglavice, predvsem obnova zgodovinske steze za bob v Cortini, ki je sledila političnemu pritisku, da vsa tekmovanja ostanejo v Italiji.

Kljub izzivom organizatorji zagotavljajo, da bodo pravočasno rešili tudi zadnje logistične podrobnosti, od namestitev do priprave medalj, in se ne pustijo motiti niti negotovi snežni napovedi. Njihovo sporočilo je jasno: »Pripravljeni bomo.«

Čez Atlantik že pogledujejo proti letu 2028

Medtem ko v Italiji odštevajo mesece, se na drugi strani Atlantika že začenjajo priprave na naslednje poletne igre. Ameriški predsednik Donald Trump je v torek podpisal izvršni ukaz za ustanovitev posebne delovne skupine, ki bo skrbela za pripravo poletnih olimpijskih iger v Los Angelesu leta 2028, poroča televizija NBC. To bodo prve olimpijske igre na ameriških tleh po zimskih v Salt Lake Cityju leta 2002.

Ameriški predsednik Donald Trump je od organizatorjev prejel simbolični komplet medalj z iger v Los Angelesu leta 1984. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Levitt je poudarila, da si predsednik šteje v veliko čast, da bodo ZDA gostile ta globalni spektakel, saj je šport ena njegovih največjih strasti.

Čeprav se Trump, ki je v mladosti igral baseball, danes ukvarja predvsem z golfom, je od organizatorjev v dar že prejel simbolični komplet medalj z zadnjih iger v Los Angelesu leta 1984.

Organizatorji so ob tem napovedali, da bo pred igrami olimpijska bakla potovala po vseh zveznih državah ZDA.

Eden glavnih ciljev italijanskih organizatorjev je, da se izognejo vrtoglavim stroškom, ki so bremenili pretekle igre. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Trump je menda ponosen tudi na svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga bodo ZDA gostile prihodnje leto skupaj s Kanado in Mehiko. Ob tem pa se njegovi kritiki nadejajo, da pri obeh dogodkih ne bo prihajalo do zapletov z vizumi in izgoni tujih navijačev, ki si bodo želeli ogledati tekme v živo.