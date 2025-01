Brez senzacije na Gorenjskem

Hokejisti Olimpije in SIJ Acronija Jesenic so finalisti državnega prvenstva. Ljubljančani so na drugi tekmi, resda precej težje kot na prvi, v gosteh premagali kranjski Triglav, Jeseničani pa so bili doma boljši od ekipe RST Pellet Celje.

Potem ko so ljubljanski hokejisti na torkovi prvi tekmi doma kar s 13:0 premagali Triglav, so imeli tokrat v Kranju precej več težav. Slavili so s 7:3 (1:1, 1:0, 4:2; Bičevskis 3, Mahkovec 2, Kapel, Červeny; Kuhar, Potočnik, Podrekar), potem ko so na plin stopili predvsem po kranjskem izenačenju v zadnji tretjini.

Sprva se je zdelo, da bodo Ljubljančani podobno učinkoviti, ko je že v drugi minuti zadel Maris Bičevskis. Vendar so 51 sekund kasneje domači izenačili prek Luke Kuharja. V drugi tretjini je Rok Kapel Olimpijo znova popeljal v vodstvo, na začetku tretje pa je za drugo izenačenje poskrbel Krištof Potočnik. V nadaljevanju je izrazito favorizirana Olimpija le postavila stvari na svoje mesto in zanesljivo slavila.

Jeseničani so prvo tekmo v gosteh v Celju dobili s 4:1 in si tako priigrali priložnost, da pred domačimi navijači končajo serijo in si zagotovijo finale proti večnim tekmecem. Tako so se veselili zmage s 5:3 (2:0, 1:3, 2:0; Svetina 2, Silänpää, Pečnik, Bohinc; Povše 2, Mintautiskis). Gostitelji so pred 500 gledalci dobro začeli, a sredi tekme so vodili Celjani s 3:2. V trenutkih odločitve so vendarle več zbranosti pokazali Jeseničani in se tako zasluženo uvrstili v finale.

Ta bo na sporedu po koncu tekmovanja slovenskih klubov v regionalnih tekmovanjih, torej Olimpije v ICEHL ter Jesenic v AHL.