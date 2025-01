Bonino postavil piko na i uspešnega večera Olimpije

Hokejisti Olimpije so v 41. krogu lige ICEHL v gosteh premagali Asiago s 3:2 (2:2, 0:0, 1:0). Čeprav je Olimpija gostovala pri ekipi, od katere je do tega kroga osvojila 24 točk več, pa je bil dvoboj zelo izenačen. Asiago je pokazal, da je na domačem ledu neugoden tekmec. Kljub temu, da je zasidran na zadnjem mestu lestvice, je zmajem nudil čvrst odpor. Na koncu je bilo razmerje v strelih 37:35 v korist Olimpije, ki je tudi dosegla zadetek več, odločilnega je prispeval Nick Bonino. Olimpija je tako razmerje zmag in porazov pod vodstvom Andreja Tavžlja popravila na 8-2 in ostaja zanesljivo na osmem mestu.

Naslednji tekmi v torek in četrtek

Ljubljančani so tekmo slabo začeli, saj je že po minuti in treh sekundah domače v vodstvo popeljal Matteo Gennaro. A so se gosti hitro zbrali, v deveti minuti je izid poravnal Kale Kerbashian, v 15. pa je Rudolf Červeny po podajah Kerbashiana in Roberta Saboliča poskrbel za vodstvo z 2:1. Odprta predstava, v strelih je bilo 14:13, pa je v 18. minuti ponudila nov zadetek, tega so spet dosegli Italijani prek Tannerja Kaspicka.

Nick Bonino (v sredini). FOTO: Blaž Samec

Druga tretjina je sicer ponudila kar nekaj strelov, več so jih imeli Ljubljančani (16:8), a niti eden ni bil dovolj dober za novo spremembo izida, čeprav sta imeli obe ekipi tudi po nekaj priložnosti igranja z igralcem več na ledu.

Asiago – Olimpija 2:3 (2:2, 0:0, 0:1) Ledena dvorana Asiago, gledalcev 1682, sodniki: M. Nikolic, Schauer (glavna), Mantovani, Rigoni; strelci: 1:0 – Gennaro (Ierullo, Vallati, 2.), 1:1 – Kerbashian (9.), 1:2 – Červeny (Kerbashian, Sabolič, 15.), 2:2 – Kaspick (Cairns, Moutrey, 18.), 2:3 – Bonino (Mahkovec, Kapel, 55.); kazenske minute: Asiago 8, Olimpija 8.

V zadnji tretjini so sprva več poskušali domači, toda Ljubljančani so v 55. minuti prišli do novega vodstva, ko je Nick Bonino unovčil podaji Marcela Mahkovca in Roka Kapla. Zatem se je Olimpiji ponudila priložnost potrditi zmago, saj je imela dve minuti igralca več na ledu, a tega ni unovčila. Kljub temu se ji to ni maščevalo, tako da je vpisala novo pomembno zmago. Ljubljančane v torek in četrtek čakata polfinalni tekmi državnega prvenstva s Triglavom.