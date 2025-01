Železarji uspešni na Južnem Tirolskem

Hokejisti Sij Acroni Jesenic in ekipe RST Pellet Celje so nadaljevali nastope v alpski ligi. Jeseničani, ki so v prejšnjem kolu izgubili prvič po devetih zmagah, so tokrat spet slavili, po podaljšku so s 3:2 (1:0, 0:2, 1:0; 1:0) v gosteh premagali Unterland Cavaliers, Celjani pa so prav tako na tujem z 2:5 (0:1, 2:0, 0:4) klonili v Vipitenu.

Hokejisti Jesenic so na prejšnji tekmi alpske lige v gosteh izgubili proti Rittnu z 1:7. To je bil prvi poraz Jeseničanov po mesecu dni in devetih zmagah. Tokrat so dosegli novo zmago, na Južnem Tirolskem so železarji dobro začeli, saj je Martin Bohinc v prvi tretjini poskrbel za vodstvo. Toda v nadaljevanju so domači najprej izenačili, manj kot dve minuti pred koncem druge tretjine pa tudi povedli.

Gostje so v tretji tretjini dolgo iskali zadetek za priključek, dosegel pa ga je Nejc Brus v 52. minuti. železarji so imeli ob koncu še igralca več, a ga niso izrabili, so pa nato v podaljšku ob izenačenih močeh hitro dosegli še tretji gol, v 61. minuti je za 3:2 poskrbel Žiga Urukalo.

Polfinale DP

Tako kot Jeseničani so tudi Celjani v prejšnji tekmi prekinili niz, le da so lovili in ujeli prvo zmago po devetih neuspešnih dvobojih. Tokrat so spet izgubili, predvsem zaradi nove slabe končnice dvoboja.

Celjani so po zadetkih Maksa Bukovca (23.) in Gregorja Žežlja (40.) celo vodili z 2:1, nato pa imeli še v 59. minuti aktiven izid po zaostanku z 2:3. Ko pa so gostje tvegali brez vratarja Aleksanterija Heiskanena, so dobili še dva gola za končnih 2:5.

Naslednji teden slovenski ekipi v regionalni ligi ne bosta igrali tekem; čakata pa ju medsebojna obračuna v polfinalu državnega prvenstva. Celjani so dobili prvi del DP in se bodo za vstop v finale na dve zmagi pomerili z Jeseničani, ki so bili drugi.

V drugem paru bosta igrala Triglav Kranj, tretji v rednem delu DP, ter slovenski udeleženec lige ICEHL Olimpija Ljubljana. Termina tekem sta torek in četrtek, če bo potrebna odločilna tretja, pa bo na vrsti v soboto.