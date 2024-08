Čakajo, kaj se bo ob tej vročini zgodilo z ledeniki

Dopust so končali tudi člani alpskih disciplin v deskanju na snegu. Rok Marguč, Tim Mastnak, Žan Košir in Gloria Kotnik že komaj čakajo, da se vrnejo na sneg. To načrtujejo že v naslednjih dneh oziroma septembra, ko upajo na ugodne razmere na evropskih ledenikih. Izkušena slovenska reprezentanca tudi v novi sezoni meri na najvišja mesta. Žan Košir in Gloria Kotnik sta bila v pretekli sezoni najbolje uvrščena slovenska deskarja v svetovnem pokalu.

»Poletne priprave so potekale super, brez težav. S trenerjem za telesno pripravo Sašo Pistotnikom sva po planu opravila začrtane treninge. Sem dobro pripravljena in se veselim odhoda na sneg, kamor predvidoma odhajam v prvi polovici septembra,« je dejala Kotnikova.

Žan Košir je zadovoljen, da so kondicijske priprave po štirih mesecih v zaključni fazi. »Veliko časa sem preživel na kolesu in atletski stezi, najbolj vroče dele dneva pa sem preživel v fitnesu. Pripravljen sem za vrnitev na sneg, ki jo načrtujem v prvi polovici septembra.«

Dopusta je konec tudi za Tima Mastnaka: »Trenutno sem na kondicijskem delu treningov, veliko časa preživim tudi v fitnesu. Čakajo me še zadnje finese pred novo sezono. Septembra se najverjetneje vračam na sneg, če bodo snežne razmere dobre. Čakam, kaj se bo ob tej vročini zgodilo z ledeniki.«

Rok Marguč pravi, da priprave na novo sezono potekajo dobro, vse gre po načrtu. »Brez poškodb ali kakšnih drugih težav, tako da sem zelo zadovoljen. Na sneg se najverjetneje vračam naslednji teden. Upam, da bo lepo vreme in bo ledenik obratoval.«

Tekmovanja v svetovnem pokalu za deskarje v paralelnih disciplinah se bodo odprla s paralelnima veleslalomoma in paralelnima slalomoma v Milinu na Kitajskem 30. oktobra in 1. novembra. Slovenija ostaja na tekmovalnem koledarju. Karavana se bo na Rogli ustavila 25. januarja, ko bosta na sporedu paralelna veleslaloma.