Če bi bil na SP zlat in zdaj 20., bi bil zelo potrt

Tim Mastnak je na poti do vrhunske uvrstitve spet naletel na zanj neugodnega Poljaka Oskarja Kwiatkowskega. FOTO: Borut Živulović/Reuters

Velika konkurenca za globus

se je hitro pobral po neuspehu na svetovnem prvenstvu v alpskem deskanju na Rogli. Le nekaj dni pozneje je na istem prizorišču dobil paralelni veleslalom za svetovni pokal, kar je bila njegova šesta zmaga v tem tekmovanju in prva na Rogli, kjer je bil doslej po dvakrat drugi in tretji.Deskar s Pristave pri Tržiču je v finalu premagal Rusa, že zmaga v polfinalu proti Italijanu, ki je na koncu zasedel četrto mesto, mu je zagotovila 21. stopničke v svetovnem pokalu in tretje letošnje. »Po svetovnem prvenstvu sem bil razočaran, potrt. Odšel sem domov in tri dni ležal na kavču, počel nisem ničesar. To se je očitno izkazalo za dobro. Za svetovno prvenstvo sem se pripravljal kot še nikoli, a očitno mi je manjkal počitek. Tokrat sem bil sproščen, nisem vedel, kakšen je skupni seštevek, in uspelo mi je zmagati na domačem terenu, na kar sem dolgo čakal,« je bil zadovoljen imetnik treh olimpijskih kolajn.»Zdaj mi ni žal za vse naporne treninge v tej sezoni, iskreno povedano te zmage nisem pričakoval, sem pa vesel, da sem le premagal tudi Rusa,« je navrgel Košir. Ta se je najprej oddolžil Južnokorejcuza polfinalni olimpijski poraz pred tremi leti, nato je ugnal Italijanain Corattija, za konec še Soboljeva. »V finalu se nisem obremenjeval s kvalifikacijskim dosežkom, progo in tekmeci. Osredotočen sem bil le na svoje nastope. Prav v vsakem dvoboju sem sicer moral reševati položaj, a mi je uspelo. Zmaguje se torej lahko tudi na takšen način, z napadalnimi, a hkrati zanesljivimi vožnjami. Ne glede na to, če bi zmagal na SP, bi bilo do te tekme že vse pozabljeno. Če bi bil zdaj 20., bi vseeno domov odšel zelo potrt. Zgodba je zdaj v bistvu še boljša,« je še dodal Žan, ki je uporabil novo desko, z njo je vadil le en dan na treningu.Košir, imetnik treh globusov v sezoni 2014/15, velikega za zmago v seštevku svetovnega pokala in malih za skupno zmago v paralelnem slalomu in paralelnem veleslalomu, je z rogelskim uspehom v svetovnem pokalu napredoval na tretje mesto. Ima povsem realne možnosti, da si drugič v karieri zagotovi veliki kristalni globus. Pred zadnjo tekmo, paralelnim slalomom v Berchtesgadnu, ima za vodilnim Marchom 13 točk zaostanka. Razlike na vrhu so minimalne, tako da se bo za skupno zmago udarilo veliko tekmovalcev. V veleslalomu je Košir skupno končal na četrtem mestu.V izločilne boje se je tokrat na progi Jasa s sedmim časom kvalifikacij uvrstil tudi, ki pa je izpadel v osmini finala. Zasedel je 11. mesto, premagal ga je Poljak, ta je bil na koncu tretji. »Dan se je dobro začel, z odličnimi kvalifikacijami. Nato pa se mi je v izločilnem delu spet dogodila napaka, ki me je stala višje uvrstitve. Z veleslalomsko sezono sem kljub vsemu zadovoljen, saj sem bil eden redkih, če ne edini, ki je bil udeleženec finalnega dela na prav vseh paralelnih veleslalomih. Temelj za naslednjo sezono je torej trden. Sem pa izjemno vesel za Žana, premagal je prekletstvo Rogle. Iz srca mu privoščim to zmago!« je bilo iz Mastnakovih besed čutiti zadovoljstvo.insta bila daleč od finala, prvi je zasedel 38. mesto, drugi je v kvalifikacijah ostal brez uvrstitve. »Zaletel sem se v štartna vratca in izgubil začetno hitrost, ta je na Rogli zelo pomembna. Posledično je po vodi splavala priložnost za drugo kvalifikacijsko vožnjo,« je povedal Marguč. Pri ženskah je rogelsko tekmo dobila vodilna v svetovnem pokalu, Nemkaje bila 49.