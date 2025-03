Kdo so največji zaslužkarji? Do Planice razdelili 2,5 milijona evrov

V nadaljevanju preberite:

Smučarski skoki so v Sloveniji izjemno priljubljena športna panoga, smučarski poleti še bolj. Toda ne gre le za romantiko in imenitne športne dosežke, gre tudi za poklicni šport. Najboljši letalci na svetu tekmujejo tudi za točke in denarne nagrade, ki jih prinašajo visoke uvrstitve. Ne morejo se primerjati z nogometaši in košarkarji, toda nagradni sklad v tekmovanjih pod okriljem Mednarodne smučarske zveze (FIS) vendarle vztrajno narašča.

FIS bo denimo v sezoni 2024/25 razdelila med skakalce 2,833 milijona švicarskih frankov za opravljeno v 33 tekmah (med skakalke pa 0,86 milijona frankov na 27 tekmah), pri čemer je nagradni sklad za večino tekem svetovnega pokala podoben. Prvih trideset skakalcev si na eni tekmi običajno razdeli – obstajajo tudi izjeme – 86.100 CHF, in sicer po uveljavljenem ključu: zmagovalec prejme 13.000 CHF, drugouvrščeni deset tisočakov, tretji 8000 CHF, … deseti prejme 2600, dvajseti 1400 in trideseti skakalec 400 CHF.

Kdo so največji prejemniki finančnih nagrad v tej sezoni? Kako so se na tej lestvici odrezali Slovenci, kdo med njimi kotira najvišje? Koliko bodo razdelili v Planici?