Ko je slišal, da Nieminen trenira kot nor, si je pomagal tudi z angelskimi krili

Sobotno tekmo smučarskih skakalcev za svetovni pokal v Lahtiju, ki jo je v blestečem slogu dobil Anže Lanišek, si je s tribun ogledalo kar 28.000 ljubiteljev tega športa. Veliko jih je prišlo prav zaradi težko pričakovanega dvoboja legendarnih Fincev Janneja Ahonena in Tonija Nieminena, ki ga je s 113 metri v svojo korist odločil Ahonen. Nieminen je pristal pri 95 metrih.

Oba sta si za svoja nastopa prislužila glasen aplavz, po skokih na veliki napravi Salpausselkä (HS-130) pa sta priznala, da ju je bilo zelo strah. »To je bila bitka za preživetje,« je po dvoboju vidno odleglo 49-letnemu Nieminenu, olimpijskemu prvaku z velike naprave v Albertvillu 1992 in prvemu skakalcu, ki je preletel magično mejo 200 metrov, brez da bi podrsal ali padel. V zgodovino se je s poletom, dolgim 203 metre, leta 1994 vpisal v Planici. Svojo športno pot je sklenil leta 2004.

Toni Nieminen in Janne Ahonen sta si prislužila glasen aplavz gledalcev. FOTO: Zajem Zaslona Youtube

Ahonen mu je prikimal glede strahu. »Bilo je strašljivo, precej bolj kot na zadnjih treningih. Bilo je res kar hudo – tudi zaradi gledalcev. Nisem si mislil, da bom nastopil pred takšno publiko. Verjetno mi je bilo prav zaradi občinstva težje, kot sem si mislil. Bil sem tako živčen, da se sploh ne spomnim, kako sem skočil,« je priznal 47-letni Ahonen, ki je z izjemo posamične olimpijske kolajne v skokih osvojil tako rekoč vse, kar se je osvojiti dalo.

Ko je slišal, da je Nieminen za dvoboj treniral kot nor, ga je malo zaskrbelo. Izboljšave je začel iskati tudi pri tekmovalnem dresu. »Če sem iskren, sem ga težko oblekel. Rekli so mi, naj potisnem trebuh navznoter, toda kako naj to naredim, če ga nimam,« se je pošalil mlajši od obeh finskih šampionov in v smehu pristavil, da si je pomagal tudi s sprejem za lase. »Ne vem, kako so si pomagali z njim, saj kombinezon, če ga poškropiš, postane tesnejši,« se je namuznil Ahonen in si pred skokom nadel še posebna angelska krila. Za vsak primer ...