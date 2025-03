Kosu se je čudil tudi Kraft, čigar znana rojakinja je bila vesela za Laniška

V nadaljevanju preberite:

Glede na to, kako uspešni so v zadnjem obdobju naši smučarski skakalci in skakalke v Lahtiju, bi lahko na vrhu tamkajšnje velike naprave ob finski zastavi ponosno plapolala tudi slovenska trobojnica. Potem ko je četrtek in petek na sloviti skakalnici Salpausselkä (HS-130) dvakrat z vsemi tekmicami opravila Nika Prevc in pri tem še dvakrat izboljšala ženski rekord skakalnice (132 m in 135,5 m), je nato v soboto in nedeljo na njej kraljeval Anže Lanišek. Na superekipni preizkušnji je svojo nalogo zelo dobro opravil tudi Lovro Kos, ki je sicer lani prav v Lahtiju slavil svojo drugo zmago med elito, na edini ženski tekmi pred letom dni v tem finskem smučarskem središču pa se je – mimogrede – na vrh zavihtela Nika Vodan, ki zdaj okreva po operaciji kolena.