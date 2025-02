Domen Prevc najboljši od Slovencev v kvalifikacijah

Slovenski smučarski skakalci so uspešno začeli prvi tekmovalni vikend svetovnega pokala na Japonskem, kjer so v Saporu opravili s kvalifikacijami pred sobotno tekmo. Domen Prevc se je s skokom 132 metrov uvrstil najvišje izmed Slovencev. S 119,0 točkami si zagotovil 6. mesto. Lovro Kos je bil s 130 metri in 109,2 točkami 12.

Rezultati

Najboljši v kvalifikacijah je bil Avstrijec Stefan Kraft, ki je z 134,5 metra in 125,9 točkami ugnal rojaka Daniela Tschofeniga (132 m, 123,0 točk) in Jana Hoerla (132 m, 122,7 točk). Na kvalifikacijah je nastopil tudi legendarni Noriaki Kasai, a se mu ni uspelo prebiti na tekmo. Bil je 52.

Med preostalo slovensko četverico si je Rok Oblak s 117,5 metra in 86,6 točkami zagotovil 32. mesto, Timi Zajc pa je s 107 metri in 72,3 točkami končal na 42. mestu. Vsi štirje Slovenci so si brez težav zagotovili nastop na tekmi.

Prva posamična preizkušnja v Saporu bo na sporedu v soboto ob 7.10 po slovenskem času.