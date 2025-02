Faku ena zgrešena tarča odnesla stopničke

Tako kot na nedeljski zasledovalni tekmi ali pa pred enim letom na svetovnem prvenstvu na Češkem, takrat v preizkušnji s skupinskim štartom, je naš vodilni biatlonec Jakov Fak zasedel 6. mesto v najdaljši disciplini moške biatlonske karavane – posamični tekmi na 20 kilometrov.

S konkurenčno predstavo je potrdil, da pri 37 letih še naprej ostaja prepričljivo najboljši slovenski biatlonec. Med 20 tarčami je zgrešil le eno, in sicer tretjo pri prvem postanku, v primeru brezhibnega nastopa bi se uvrstil na stopničke. Jasno, podobno so razmišljali še nekateri med vodilnimi biatlonci na svetu, ki so zaradi napake ali dveh na strelišču tokrat ostali brez kolajne. »Lovil sem stopničke. Pri tem bi se rad zahvalil vsej ekipi, ki se trudi zame, ki me spodbuja ob progi in navija, a vse skupaj je še vedno premalo za kolajno, oziroma bi glede na tek moral zadeti vse strele. Tako je v športu, dal sem svoj maksimum. Naredil sem napako, bil kaznovan in zato nisem višje,« je poudaril naš reprezentant.

Kolajne pa so si priborili zmagovalec Eric Perrot, ki nadaljuje očitno imenitno bero francoske reprezentance na tem svetovnem prvenstvu, srebrni Italijan Tomasso Giacomel ter še en francoski adut Quentin Fillon-Maillet, tokrat 3. Med slovenskimi biatlonci so nastopili še Anton Vidmar (37.; 2 zgrešeni tarči), Miha Dovžan (38.; 3) in Lovro Planko (71.; 6).

Prvenstvo v švicarskem zimskem športnem središču Lenzerheide se bo nadaljevalo v četrtek, ko se bodo ob 16.05 pomerile mešane dvojice.