Moj cilj je vedno znova uvrstitev na stopničke

Danes se bo v Švici začelo srednje biatlonsko tekmovanje predolimpijske sezone. V kakšnem razpoloženju in s kakšnimi cilji ga pričakuje vodilni slovenski adut Jakov Fak? Zakaj ni bil na zadnjih skupnih pripravah na tujem, kdo mu zdaj sestavlja program treninga? Kako se ozira k januarskim klasikam in kaj pravi ob spoznanju, da bodo olimpijske igre v njemu tako dobro znani Anterselvi? Je tudi že njegovim trem hčerkam, ki štejejo osem, pet in tri leta šport že blizu?